"Notre équipe a besoin de son leadership" : Antonio Conte impatient de retrouver Romelu Lukaku

Sans De Bruyne ni Lukaku, Naples n'a pas trouvé la faille contre Côme. Un match nul 0-0 qui fait les affaires de la Roma et l'Inter.

Naples a beaucoup souffert de l’absence de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku samedi. Le leader de Serie A affrontait Côme, mais sans ses deux Diables Rouges, il n’a pas réussi à s'imposer, 0-0.

De Bruyne a été opéré des ischio-jambiers en Belgique et sera absent plusieurs mois. Lukaku continue de travailler pour retrouver les terrains.

De retour en Italie, l’attaquant belge s’entraîne individuellement et réagit bien aux efforts. Si tout se passe bien, il rejouera d’ici la mi-décembre.

Lukaku de retour auprès de ses coéquipiers

Samedi, Lukaku était présent en tribunes pour encourager son équipe. "Quand Romelu reviendra-t-il ? Il faut poser la question au staff médical. Il travaille dur pour revenir après une grosse blessure", a expliqué Antonio Conte, cité par Het Laatste Nieuws.

"Sa présence est une bonne chose pour le groupe", a ajouté l’entraîneur du Napoli. "Le simple fait qu’il soit de retour dans le vestiaire fait du bien à tout le monde. C’est un vrai professionnel, et notre équipe a besoin de son leadership. Nous sommes heureux de le revoir, et nous le serons encore plus quand il pourra nous aider sur le terrain."