🎥 Alexis Saelemaekers sort un match XXL face à son ancien club, mais est au cœur d'une polémique en Italie

Auteur d'une grosse prestation face à l'AS Roma, son ancien club, Alexis Saelemaekers est aussi au cœur d'une polémique pour avoir vivement célébré le penalty manqué de Paulo Dybala.

Ce dimanche soir, l’AC Milan d’Alexis Saelemaekers s’est imposé face à l’AS Roma dans le cadre de la dixième journée de Serie A. Une rencontre disputée, marquée par le seul but de Strahinja Pavlović en première période.

Auteur d’une solide prestation face à son opposant direct Wesley França, le Diable Rouge a une nouvelle fois marqué des points aux yeux de Massimiliano Allegri. Les supporters présents à San Siro sont presque unanimes : Alexis Saelemaekers affiche une grande forme depuis plusieurs semaines, et sa progression est remarquable.

On peut parler d’Alexis Saelemaekers ?



Quelle progression, quel joueur INCROYABLE, le plus sous-côté de Serie A.



La façon dont il est entré dans la tête de Wesley et l’a fait sortir de son match, c’est très fort ! pic.twitter.com/1bcBg5DosW — AC Milan - FR (@AC_MilanFR) November 2, 2025

Alexis Saelemaekers excellent, mais au cœur d’une polémique

Une phase, en revanche, a suscité la polémique en fin de partie. À dix minutes du terme, la Roma a obtenu un penalty, arrêté par Mike Maignan devant Paulo Dybala. Ancien joueur de la Roma, où il avait été prêté la saison dernière, sa réaction a été remarquée.

Alexis Saelemaekers a exulté, se dirigeant, volontairement ou non, vers l’arbitre de la rencontre. Une réaction mal perçue par ses anciens supporters, d’autant plus que Dybala est sorti quelques instants plus tard, s’étant blessé en frappant le penalty.

Quoi qu’il en soit, Alexis Saelemaekers poursuit son ascension en Italie. Il devrait même bientôt prolonger son contrat en Lombardie, qui expire actuellement en 2027. Avec 96 % de temps de jeu, il est un indéboulonnable de l’AC Milan et a débuté chaque rencontre (10 en championnat et 2 en Coupe d’Italie) depuis le début de la saison.