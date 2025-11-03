"Je suis un génie en matière de tactique" : Pep Guardiola interrogé sur Jérémy Doku

Un journaliste s'est interrogé sur la position exacte de Jérémy Doku sur le terrain face à Bournemouth. La réponse de Pep Guardiola a été sans équivoque.

"Jérémy Doku jouait au milieu, pas sur l'aile ?", demandait un journaliste en conférence de presse. Ce à quoi le tacticien espagnol a sobrement répondu : "Je suis un génie en matière de tactique, mon ami."

Une réponse qui permet au coach du Diable Rouge de ne pas dévoiler ses plans tactiques. L’international belge a joué un total de 73 minutes de jeu.

Il a été remplacé par Savinho. Le score était déjà de 3-1 en faveur des Sky Blues à ce moment-là. Ce dernier n’a ensuite plus changé. Manchester City a validé son succès dans un match piégeux.

Bournemouth réalise un bon début de saison. La formation anglaise est actuellement quatrième après dix journées de championnat. Leur bilan est le suivant : cinq victoires, trois nuls et deux défaites.

Les Citizens sont quant à eux deuxièmes. Ils se sont imposés à six reprises, inclinés trois fois et ont réalisé un match nul. Jérémy Doku et ses coéquipiers sont à six unités d’Arsenal, qui réalise un grand début de saison. Jérémy Doku n’a ni marqué ni délivré de passe décisive lors de la victoire de Manchester City. Les buteurs des Sky Blues sont Erling Haaland (17e et 33e) et Nico O’Reilly (60e).