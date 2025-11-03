Kevin De Bruyne partage une très bonne nouvelle : "Le chemin du retour a commencé"

Opéré la semaine passée, Kevin De Bruyne a partagé des nouvelles de sa rééducation à venir. Le Diable Rouge semble optimiste.

Le monde du football belge avait tremblé le 25 octobre dernier quand Kevin De Bruyne (34 ans) était sorti blessé et en larmes à la suite d'un penalty tiré contre l'Inter Milan, dans le cadre de la 8e journée de Serie A. On craignait le pire pour le Diable Rouge, blessé au biceps fémoral de la cuisse droite.

Le verdict était lourd et devrait tenir De Bruyne éloigné de longs mois des terrains. Mercredi passé, le Belge a été opéré à Anvers, et il a désormais partagé une update sur son état de santé via son compte Instagram.

"Comme vous le savez, je serai absent pour un moment", a écrit Kevin De Bruyne. "La bonne nouvelle, c'est que l'opération s'est parfaitement déroulée. Mon chemin vers le retour a déjà commencé."

La durée précise d'indisponibilité du Belge n'a pas été annoncée par le Napoli, Gabriele Orali, manager général du club champion d'Italie, a estimé la semaine passée que KDB serait absent entre trois et quatre mois. 

Avant sa blessure, Kevin De Bruyne commençait à s'imposer comme un élément majeur du Napoli avec 4 buts en 8 rencontres de Serie A. Malheureusement, les pépins physiques qui l'avaient fait souffrir en Premier League semblent toujours d'actualité. 

