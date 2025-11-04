Le Bayern poursuit sa série folle, Liverpool bat le Real malgré un grand Courtois : le résumé de la soirée

Plusieurs matchs de Ligue des Champions étaient au programme ce mardi soir. Faisons le point sur les résultats de la soirée.

Deux rencontres étaient programmées à 18h45. Le Napoli recevait Francfort tandis que le Slavia Prague recevait Arsenal. Du côté de l'Italie, il y a eu peu de spectacle puisque les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge. Les Londonniens ont de leur côté déroulé en s'imposant 0-3. Bukayo Saka avait d'abord ouvert la marque sur penalty (32e) avant que Mikel Merino ne s'offre un doublé (46e et 68e).

L'Atlético Madrid affrontait l'Union Saint-Gilloise. Les Bruxellois se sont finalement inclinés sur le score de 3-1, un résumé complet est à retrouver sur notre site web. Les Colchoneros avaient ouvert la marque en première période via Julián Álvarez (39e), Conor Gallagher a ensuite doublé la mise (72e) avant que Ross Sykes ne réduise l'écart à la 80e. Marcos Llorente a planté un troisième but madrilène sur une contre-attaque à la 90+6e.

Liverpool, de son côté, recevait le Real Madrid. Malgré un grand match de Thibaut Courtois, ce sont finalement les Reds qui se sont imposés 1-0 grâce à un but d’Alexis Mac Allister à la 61e minute de jeu. Tottenham s'est imposé facilement 4-0 face à Copenhague. Brennan Johnson (19e), Wilson Odobert (51e), Micky van de Ven (64e) et João Palhinha ont été les héros londoniens.

L'Olympiakos a lui partagé l'enjeu face au PSV. Alors que les Grecs menaient 1-0 depuis la 17e grâce à Gelson Martins, les Néerlandais ont égalisé à la 90+3e grâce à Ricardo Pepi. La Juventus a également réalisé un match nul contre le Sporting. Maximiliano Araújo avait d'abord ouvert le score à la 12e avant que Dušan Vlahović ne recolle à la 34e. Le score est ensuite resté inchangé. Zeno Debast était toujours absent.

Et de 16 pour le Bayern ! 

Le PSG n'a pas réussi à mettre fin à la série du Bayern de Vincent Kompany. Les hommes de l'ancien Diable Rouge se sont imposés sur le score de 1-2 dans la capitale française. Luis Díaz a été auteur d'un doublé (4e et 32e) avant de se faire exclure juste avant la mi-temps. João Neves avait réduit l'écart pour les Parisiens à la 74e. Les Bavarois enchaînent un seizième succès après seize matchs toutes compétitions confondues en ce début de saison.

La dernière rencontre opposait Bodø/Glimt à l'AS Monaco. Ce sont les Français qui se sont imposés grâce à un but de Folarin Balogun à la 43e. Trois points très importants pour les joueurs de Sébastien Pocognoli.

Champions League
