Radja Nainggolan tacle sévèrement son ancien président : "Je pensais que c'était quelqu'un de bien..."

Lors de son passage à l'Antwerp, Radja Nainggolan a d'abord connu le succès... puis, très vite, les polémiques. Pour l'émission Het Huis, le Ninja est revenu sur sa relation avec Paul Gheysens, le président anversois.

Achat vedette de l'Antwerp en 2021, Radja Nainggolan a d'abord été un leader et un joueur important pour le Great Old, avant de finalement tomber en disgrâce. L'une des premières mèches allumées a été une courte vidéo qui se voulait humoristique, après que la tempête Aurore ait détruit une partie de la toiture du Bosuil.

Paul Gheysens, patron de Ghelamco, n'avait pas apprécié cette vidéo, ce que Nainggolan ne comprend toujours pas. "C'était ma première "erreur" à l'Antwerp et à mes yeux, ce n'en était pas une. C'était juste une vidéo pleine d'humour, à l'Anversoise. Les Anversois peuvent rire de ce genre de choses".

Nainggolan avait proposé une solution à l'Antwerp ?

Premier tacle à l'encontre de son ancien président : "Il (Paul Gheysens, nda) est de Courtrai, ou je ne sais pas où (nda : Gheysens est né à Ypres). Il n'a pas trouvé ça drôle et s'est senti offensé. Selon moi, ça veut dire qu'il n'a pas compris".

L'affaire n'a pas eu de grosses conséquences, mais un autre incident a eu bien plus d'impact : Nainggolan a été vu fumant une cigarette électronique sur le banc de Sclessin avant le match entre le Standard et l'Antwerp. Le Ninja jouera une mi-temps : ce seront ses dernières minutes pour le Great Old.

"C'est ma seule véritable faute à l'Antwerp. Mais cela aurait pu être réglé différemment. J'ai dit au club de me mettre une amende, même de 100.000 euros, et que je la verserais à une association contre le cancer. C'est la solution que j'ai proposée", affirme-t-il. "Mais ils ont refusé, parce qu'ils voulaient que je m'en aille".

Rada Nainggolan lance alors un dernier tacle à Paul Gheysens : "Je pensais que c'était quelqu'un de bien, mais il m'est apparu très différent de ce que je croyais. Je ne vais jamais mordre la main qui m'a nourri, mais la façon dont j'ai été traité durant ma seconde année à l'Antwerp... je ne souhaite ça à personne".