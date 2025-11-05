Officiel : transfert surprise pour un jeune Liégeois, qui se relance en France

Vincent Burlet est désormais un joueur de Boulogne-sur-Mer. Il avait pourtant été prêté à Reims cette saison.

Propriété du LOSC, où il est formé depuis ses 17 ans, Vincent Burlet avait été prêté au Mans la saison dernière. Avec succès, puisque le Liégeois s'est rapidement imposé comme titulaire, inscrivant même trois but. Il avait ainsi contribué à la montée de l'équipe en Ligue 2.

Cette saison, Lille l'a encore prêté pour s'aguerrir, cette fois du côté du Stade de Reims. Mais malgré l'arrivée de Karel Geraerts et Tim Smolders, être belge et même international U21 n'est pas forcément une garantie de temps de jeu.

Un plan B trouvé en urgence

Monté au jeu avec Lille en début d'exercice, Burlet n'a pas disputé la moindre minute avec Reims et n'a pas pas convaincu le staff. Le LOSC a ainsi été contraint de changer ses plans.

Le prêt du Liégeois de 20 ans a été rompu, pour débouche sur un autre : voici désormais Burlet prêté jusqu'en fin de saison à Boulogne-sur-Mer, actuel seizième de Ligue 2.

L'ancien espoir de Momalle, Saint-Trond et Schalke 04 aura sans doute plus de temps de jeu : sa nouvelle équipe a des problèmes défensifs, elle a ainsi encaissé six buts contre...Reims il y a une bonne semaine.