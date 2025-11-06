L'Ajax au bord de la crise : la réaction du club ne s'est pas fait attendre

Muzamel Rahmat
| Commentaire
L'Ajax au bord de la crise : la réaction du club ne s'est pas fait attendre

L'Ajax Amsterdam a tranché : l'entraîneur John Heitinga est licencié après un début de saison raté. Nos Belges Mokio et Godts se retrouvent sans entraîneur.

C’était dans l’air depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel. L’Ajax Amsterdam a décidé de se séparer de son entraîneur John Heitinga. La défaite 0-3 à domicile contre Galatasaray en Ligue des champions a été la goutte de trop pour la direction.

Début de saison catastrophique

Les résultats n’étaient plus à la hauteur du prestige du club. En championnat, l’Ajax n’occupe que la quatrième place avec 20 points en 11 journées, soit huit de moins que le leader Feyenoord. Trop peu pour un club habitué à dominer l’Eredivisie. Sur la scène européenne, la situation est encore plus catastrophique.

Avec zéro point en quatre matchs de Ligue des champions, ils ferment la marche du classement. Ils ont la pire défense de la compétition avec 14 buts encaissés pour un seul inscrit. Même le petit poucet kazakh, Kairat, qui découvre la Ligue des champions pour la première fois de son histoire, fait mieux avec un point au compteur.

Pour tenter de sauver la saison, la direction a confié l’intérim à Fred Grim, ancien joueur du club et entraîneur adjoint par le passé. Il aura la lourde tâche de redonner confiance à un vestiaire en perte de repères.

À Amsterdam, l’heure est à la reconstruction. L’Ajax devra retrouver son identité. Les supporters attendent de revoir leur équipe jouer avec fierté et envie.

