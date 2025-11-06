Partir ou rester à Arsenal ? Leandro Trossard aurait tranché

Leandro Trossard, heureux à Arsenal, aimerait prolonger son contrat avec les Gunners, leaders actuels de la Premier League.

Leandro Trossard se sent bien à Londres. Le Belge s’est imposé comme un joueur important d’Arsenal. Cet été, il avait signé une augmentation de salaire, mais pas une prolongation de contrat. Il est lié au club jusqu'en juin 2027 et selon la presse anglaise, il aimerait prolonger son aventure.

Heureux au club

D’après le journal The Sun, Arsenal ne serait pas contre cette idée. En conférence de presse, Trossard a confirmé qu’il était heureux au club. "Il me reste encore deux ans de contrat, et nous verrons ce que le club souhaite, comment il me juge et où j’en serai à ce moment-là. Je suis vraiment heureux ici. C’est un club formidable, et j’espère que nous pourrons gagner des trophées ensemble."

Il y a de quoi être optimiste. Arsenal est premier de Premier League avec 25 points en dix matchs, devant Manchester City et Liverpool. Trossard n’est pas toujours titulaire, mais c'est l’un des hommes de confiance de Mikel Arteta cette saison.

En 13 matchs, Trossard a marqué trois buts et délivré quatre passes décisives. Le Belge est régulier, efficace et précieux pour Arteta, qui aime sa polyvalence.

À 30 ans, Trossard pense à l’avenir. Il veut continuer à jouer au plus haut niveau et garder sa place avec les Diables Rouges jusqu’à la Coupe du monde 2026. Prolonger à Arsenal serait pour lui une belle façon de sécuriser sa fin de carrière.