Partir ou rester à Arsenal ? Leandro Trossard aurait tranché

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Partir ou rester à Arsenal ? Leandro Trossard aurait tranché
Deviens fan de Arsenal! 1113

Leandro Trossard, heureux à Arsenal, aimerait prolonger son contrat avec les Gunners, leaders actuels de la Premier League.

Leandro Trossard se sent bien à Londres. Le Belge s’est imposé comme un joueur important d’Arsenal. Cet été, il avait signé une augmentation de salaire, mais pas une prolongation de contrat. Il est lié au club jusqu'en juin 2027 et selon la presse anglaise, il aimerait prolonger son aventure.

Heureux au club

D’après le journal The Sun, Arsenal ne serait pas contre cette idée. En conférence de presse, Trossard a confirmé qu’il était heureux au club. "Il me reste encore deux ans de contrat, et nous verrons ce que le club souhaite, comment il me juge et où j’en serai à ce moment-là. Je suis vraiment heureux ici. C’est un club formidable, et j’espère que nous pourrons gagner des trophées ensemble."

Il y a de quoi être optimiste. Arsenal est premier de Premier League avec 25 points en dix matchs, devant Manchester City et Liverpool. Trossard n’est pas toujours titulaire, mais c'est l’un des hommes de confiance de Mikel Arteta cette saison.

En 13 matchs, Trossard a marqué trois buts et délivré quatre passes décisives. Le Belge est régulier, efficace et précieux pour Arteta, qui aime sa polyvalence.

À 30 ans, Trossard pense à l’avenir. Il veut continuer à jouer au plus haut niveau et garder sa place avec les Diables Rouges jusqu’à la Coupe du monde 2026. Prolonger à Arsenal serait pour lui une belle façon de sécuriser sa fin de carrière.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Arsenal
Leandro Trossard

Plus de news

Rik De Mil était-il le grand favori pour l'Union ? Le président du club met les choses au clair

Rik De Mil était-il le grand favori pour l'Union ? Le président du club met les choses au clair

21:44
Nice chute malgré un bon Vanhoutte, Lille s'incline avec Meunier à Belgrade en Europa League

Nice chute malgré un bon Vanhoutte, Lille s'incline avec Meunier à Belgrade en Europa League

21:30
Thibaut Courtois vise le sommet : le gardien du Real Madrid nommé aux The Best Awards

Thibaut Courtois vise le sommet : le gardien du Real Madrid nommé aux The Best Awards

21:03
L'Ajax au bord de la crise : la réaction du club ne s'est pas fait attendre

L'Ajax au bord de la crise : la réaction du club ne s'est pas fait attendre

20:30
Une complication dans la prolongation ? Le dossier Saelemaekers s'annonce délicat

Une complication dans la prolongation ? Le dossier Saelemaekers s'annonce délicat

20:03
Les U17 belges déroulent face aux Fidji : le prodige du Standard fait le show

Les U17 belges déroulent face aux Fidji : le prodige du Standard fait le show

19:44
2
"Vincent Kompany voulait m'emmener à Anderlecht" : l'interview surprise de l'attaquant de Dender

"Vincent Kompany voulait m'emmener à Anderlecht" : l'interview surprise de l'attaquant de Dender

19:00
Deux équipes belges dans le top 24 ? Voici les chances du Club de Bruges et de l'Union en Ligue des Champions Analyse

Deux équipes belges dans le top 24 ? Voici les chances du Club de Bruges et de l'Union en Ligue des Champions

18:40
Dragué par le Standard cet été...et de retour face aux Rouches : un ancien du RFC Liège refait surface

Dragué par le Standard cet été...et de retour face aux Rouches : un ancien du RFC Liège refait surface

18:20
🎥 Toujours aussi impulsif : quand un ancien d'Anderlecht fait péter un plomb à Luis Suarez

🎥 Toujours aussi impulsif : quand un ancien d'Anderlecht fait péter un plomb à Luis Suarez

18:00
Il n'en est pas à son coup d'essai : la réputation sulfureuse de l'homme qui a annulé le but de Romeo Vermant

Il n'en est pas à son coup d'essai : la réputation sulfureuse de l'homme qui a annulé le but de Romeo Vermant

17:30
Désormais centenaire en Coupe d'Europe, Hanas Vanaken pourrait rentrer dans l'histoire contre Anderlecht

Désormais centenaire en Coupe d'Europe, Hanas Vanaken pourrait rentrer dans l'histoire contre Anderlecht

17:00
Des fumigènes dans le bus jusqu'à l'incendie : une mesure forte après les débordements des supporters du Barça

Des fumigènes dans le bus jusqu'à l'incendie : une mesure forte après les débordements des supporters du Barça

16:40
Loin de la carrière attendue : un ancien grand espoir du foot belge et du Standard dit stop à 26 ans

Loin de la carrière attendue : un ancien grand espoir du foot belge et du Standard dit stop à 26 ans

16:20
La renaissance : Axel Witsel récompensé pour son retour en force en Espagne

La renaissance : Axel Witsel récompensé pour son retour en force en Espagne

16:00
Il jouera sa tête contre la RAAL : un entraîneur de Pro League face à sa dernière chance

Il jouera sa tête contre la RAAL : un entraîneur de Pro League face à sa dernière chance

15:40
La surprise de Rudi Garcia ? Un binational pourrait retourner sa veste pour être repris chez les Diables

La surprise de Rudi Garcia ? Un binational pourrait retourner sa veste pour être repris chez les Diables

15:20
2
Pas la moindre titularisation cette saison : un ancien buteur de Pro League résilie son contrat

Pas la moindre titularisation cette saison : un ancien buteur de Pro League résilie son contrat

15:00
Le président de La Gantoise relance le débat : l'Antwerp pourrait en payer le prix

Le président de La Gantoise relance le débat : l'Antwerp pourrait en payer le prix

14:40
Un arbitre de Ligue des Champions pour Anderlecht - Club de Bruges : voici toutes les désignations du weekend

Un arbitre de Ligue des Champions pour Anderlecht - Club de Bruges : voici toutes les désignations du weekend

14:20
"Le vrai Yamal n'est jamais parti" : la mise au point de Ferran Torres après Bruges-Barça Réaction

"Le vrai Yamal n'est jamais parti" : la mise au point de Ferran Torres après Bruges-Barça

13:40
🎥 Lamine Yamal hué à Bruges : sa réponse a fait réagir le stade

🎥 Lamine Yamal hué à Bruges : sa réponse a fait réagir le stade

14:00
Nicky Hayen supérieur tactiquement ? Flick tire ses conclusions après avoir frôlé la défaite à Bruges

Nicky Hayen supérieur tactiquement ? Flick tire ses conclusions après avoir frôlé la défaite à Bruges

13:20
Coup dur pour le Barça : un joueur se fracture le nez après un choc avec Vermant

Coup dur pour le Barça : un joueur se fracture le nez après un choc avec Vermant

13:00
Invaincu depuis six matchs, Genk prêt à défier le rouleau compresseur Braga

Invaincu depuis six matchs, Genk prêt à défier le rouleau compresseur Braga

12:40
Le Barça ne va pas l'oublier : Carlos Forbs bat un record historique en Ligue des champions

Le Barça ne va pas l'oublier : Carlos Forbs bat un record historique en Ligue des champions

12:20
"MAFIA, MAFIA !" : le Jan Breydel en furie après le but refusé de Vermant face au Barça

"MAFIA, MAFIA !" : le Jan Breydel en furie après le but refusé de Vermant face au Barça

12:00
"Le but n'aurait jamais dû être refusé" : Nicky Hayen fier mais frustré après le match nul face au Barça Réaction

"Le but n'aurait jamais dû être refusé" : Nicky Hayen fier mais frustré après le match nul face au Barça

11:20
"Si nous devions choisir..." : Thorsten Fink va devoir prendre une grande décision pour Genk cette semaine

"Si nous devions choisir..." : Thorsten Fink va devoir prendre une grande décision pour Genk cette semaine

11:00
"Une sensation amère" : Fermín López ne cache pas sa déception après Bruges-Barça Réaction

"Une sensation amère" : Fermín López ne cache pas sa déception après Bruges-Barça

10:30
"C'est une équipe très forte" : Lamine Yamal impressionné par un Club de Bruges sans complexe

"C'est une équipe très forte" : Lamine Yamal impressionné par un Club de Bruges sans complexe

10:00
Le Club de Bruges privé d'un exploit ? Toby Alderweireld critique la décision de l'arbitre

Le Club de Bruges privé d'un exploit ? Toby Alderweireld critique la décision de l'arbitre

09:30
"Je n'ai même pas ouvert le message" : un ex-talent de La Gantoise explique pourquoi il a ignoré la Belgique

"Je n'ai même pas ouvert le message" : un ex-talent de La Gantoise explique pourquoi il a ignoré la Belgique

09:06
4
"Le Club de Bruges a été volé" : un triple Ballon d'Or furieux contre le Barça et la VAR

"Le Club de Bruges a été volé" : un triple Ballon d'Or furieux contre le Barça et la VAR

08:33
Et si DAZN quittait la Belgique ? Voici ce qui pourrait se passer

Et si DAZN quittait la Belgique ? Voici ce qui pourrait se passer

07:41
Le Club de Bruges a fait trembler le Barça : la presse espagnole s'incline

Le Club de Bruges a fait trembler le Barça : la presse espagnole s'incline

08:11

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 11
Tottenham Tottenham 08/11 Manchester United Manchester United
West Ham Utd West Ham Utd 08/11 Burnley Burnley
Everton Everton 08/11 Fulham Fulham
Sunderland Sunderland 08/11 Arsenal Arsenal
Chelsea Chelsea 08/11 Wolverhampton Wolverhampton
Aston Villa Aston Villa 09/11 Bournemouth Bournemouth
Nottingham Forest Nottingham Forest 09/11 Leeds United Leeds United
Brentford Brentford 09/11 Newcastle Utd Newcastle Utd
Crystal Palace Crystal Palace 09/11 Brighton Brighton
Manchester City Manchester City 09/11 Liverpool Liverpool
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved