Une complication dans la prolongation ? Le dossier Saelemaekers s'annonce délicat

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Une complication dans la prolongation ? Le dossier Saelemaekers s'annonce délicat
Photo: © photonews
Deviens fan de AC Milan! 732

L'AC Milan veut prolonger le contrat d'Alexis Saelemaekers, mais le Belge ne signera pas sans une belle revalorisation.

Après un passage par Bologne puis par l'AS Roma, Alexis Saelemaekers a fait son retour cette saison à l’AC Milan. Il y a quelques années, le club milanais ne comptait plus sur lui...

Saelemaekers, sélectionné à 19 reprises avec les Diables Rouges, est aujourd’hui l’un des joueurs les plus importants de Milan. Tout le monde au club l’a bien compris. Massimiliano Allegri est sous le charme du Belge et en a fait l’un des éléments clés de son équipe.

Une nouvelle offre sur la table

Le contrat de Saelemaekers se termine en juin 2027. Le club veut entamer rapidement les discussions pour prolonger son contrat et augmenter son salaire, mais le joueur ne compte pas se laisser faire facilement.

Selon TuttoMercatoWeb, Milan voudrait prolonger son contrat jusqu’en 2030 et est prêt à doubler son salaire. Saelemaekers gagne un peu moins d’un million et demi d’euros par an.

Des exigences élevées

Le joueur formé à Anderlecht réclame quatre millions d’euros. En d’autres termes, le fossé entre les deux parties est très important. Avec l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League, Saelemaekers se trouve en position de force dans les négociations.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
AC Milan
Alexis Saelemaekers

Plus de news

L'Ajax au bord de la crise : la réaction du club ne s'est pas fait attendre

L'Ajax au bord de la crise : la réaction du club ne s'est pas fait attendre

20:30
Les U17 belges déroulent face aux Fidji : le prodige du Standard fait le show

Les U17 belges déroulent face aux Fidji : le prodige du Standard fait le show

19:44
1
"Vincent Kompany voulait m'emmener à Anderlecht" : l'interview surprise de l'attaquant de Dender

"Vincent Kompany voulait m'emmener à Anderlecht" : l'interview surprise de l'attaquant de Dender

19:00
Deux équipes belges dans le top 24 ? Voici les chances du Club de Bruges et de l'Union en Ligue des Champions Analyse

Deux équipes belges dans le top 24 ? Voici les chances du Club de Bruges et de l'Union en Ligue des Champions

18:40
Dragué par le Standard cet été...et de retour face aux Rouches : un ancien du RFC Liège refait surface

Dragué par le Standard cet été...et de retour face aux Rouches : un ancien du RFC Liège refait surface

18:20
🎥 Toujours aussi impulsif : quand un ancien d'Anderlecht fait péter un plomb à Luis Suarez

🎥 Toujours aussi impulsif : quand un ancien d'Anderlecht fait péter un plomb à Luis Suarez

18:00
Il n'en est pas à son coup d'essai : la réputation sulfureuse de l'homme qui a annulé le but de Romeo Vermant

Il n'en est pas à son coup d'essai : la réputation sulfureuse de l'homme qui a annulé le but de Romeo Vermant

17:30
Désormais centenaire en Coupe d'Europe, Hanas Vanaken pourrait rentrer dans l'histoire contre Anderlecht

Désormais centenaire en Coupe d'Europe, Hanas Vanaken pourrait rentrer dans l'histoire contre Anderlecht

17:00
Des fumigènes dans le bus jusqu'à l'incendie : une mesure forte après les débordements des supporters du Barça

Des fumigènes dans le bus jusqu'à l'incendie : une mesure forte après les débordements des supporters du Barça

16:40
Loin de la carrière attendue : un ancien grand espoir du foot belge et du Standard dit stop à 26 ans

Loin de la carrière attendue : un ancien grand espoir du foot belge et du Standard dit stop à 26 ans

16:20
La renaissance : Axel Witsel récompensé pour son retour en force en Espagne

La renaissance : Axel Witsel récompensé pour son retour en force en Espagne

16:00
Il jouera sa tête contre la RAAL : un entraîneur de Pro League face à sa dernière chance

Il jouera sa tête contre la RAAL : un entraîneur de Pro League face à sa dernière chance

15:40
La surprise de Rudi Garcia ? Un binational pourrait retourner sa veste pour être repris chez les Diables

La surprise de Rudi Garcia ? Un binational pourrait retourner sa veste pour être repris chez les Diables

15:20
2
Pas la moindre titularisation cette saison : un ancien buteur de Pro League résilie son contrat

Pas la moindre titularisation cette saison : un ancien buteur de Pro League résilie son contrat

15:00
Le président de La Gantoise relance le débat : l'Antwerp pourrait en payer le prix

Le président de La Gantoise relance le débat : l'Antwerp pourrait en payer le prix

14:40
Un arbitre de Ligue des Champions pour Anderlecht - Club de Bruges : voici toutes les désignations du weekend

Un arbitre de Ligue des Champions pour Anderlecht - Club de Bruges : voici toutes les désignations du weekend

14:20
"Le vrai Yamal n'est jamais parti" : la mise au point de Ferran Torres après Bruges-Barça Réaction

"Le vrai Yamal n'est jamais parti" : la mise au point de Ferran Torres après Bruges-Barça

13:40
🎥 Lamine Yamal hué à Bruges : sa réponse a fait réagir le stade

🎥 Lamine Yamal hué à Bruges : sa réponse a fait réagir le stade

14:00
Nicky Hayen supérieur tactiquement ? Flick tire ses conclusions après avoir frôlé la défaite à Bruges

Nicky Hayen supérieur tactiquement ? Flick tire ses conclusions après avoir frôlé la défaite à Bruges

13:20
Coup dur pour le Barça : un joueur se fracture le nez après un choc avec Vermant

Coup dur pour le Barça : un joueur se fracture le nez après un choc avec Vermant

13:00
Invaincu depuis six matchs, Genk prêt à défier le rouleau compresseur Braga

Invaincu depuis six matchs, Genk prêt à défier le rouleau compresseur Braga

12:40
Le Barça ne va pas l'oublier : Carlos Forbs bat un record historique en Ligue des champions

Le Barça ne va pas l'oublier : Carlos Forbs bat un record historique en Ligue des champions

12:20
"MAFIA, MAFIA !" : le Jan Breydel en furie après le but refusé de Vermant face au Barça

"MAFIA, MAFIA !" : le Jan Breydel en furie après le but refusé de Vermant face au Barça

12:00
"Le but n'aurait jamais dû être refusé" : Nicky Hayen fier mais frustré après le match nul face au Barça Réaction

"Le but n'aurait jamais dû être refusé" : Nicky Hayen fier mais frustré après le match nul face au Barça

11:20
"Si nous devions choisir..." : Thorsten Fink va devoir prendre une grande décision pour Genk cette semaine

"Si nous devions choisir..." : Thorsten Fink va devoir prendre une grande décision pour Genk cette semaine

11:00
"Une sensation amère" : Fermín López ne cache pas sa déception après Bruges-Barça Réaction

"Une sensation amère" : Fermín López ne cache pas sa déception après Bruges-Barça

10:30
"C'est une équipe très forte" : Lamine Yamal impressionné par un Club de Bruges sans complexe

"C'est une équipe très forte" : Lamine Yamal impressionné par un Club de Bruges sans complexe

10:00
Le Club de Bruges privé d'un exploit ? Toby Alderweireld critique la décision de l'arbitre

Le Club de Bruges privé d'un exploit ? Toby Alderweireld critique la décision de l'arbitre

09:30
"Je n'ai même pas ouvert le message" : un ex-talent de La Gantoise explique pourquoi il a ignoré la Belgique

"Je n'ai même pas ouvert le message" : un ex-talent de La Gantoise explique pourquoi il a ignoré la Belgique

09:06
4
"Le Club de Bruges a été volé" : un triple Ballon d'Or furieux contre le Barça et la VAR

"Le Club de Bruges a été volé" : un triple Ballon d'Or furieux contre le Barça et la VAR

08:33
Et si DAZN quittait la Belgique ? Voici ce qui pourrait se passer

Et si DAZN quittait la Belgique ? Voici ce qui pourrait se passer

07:41
Le Club de Bruges a fait trembler le Barça : la presse espagnole s'incline

Le Club de Bruges a fait trembler le Barça : la presse espagnole s'incline

08:11
Joaquin Seys revient sur son duel avec Lamine Yamal : "C'était une expérience particulière" Réaction

Joaquin Seys revient sur son duel avec Lamine Yamal : "C'était une expérience particulière"

07:20
Pour sauver sa propre peau ? Le défi de taille qui attend Olivier Renard à Anderlecht

Pour sauver sa propre peau ? Le défi de taille qui attend Olivier Renard à Anderlecht

07:00
1
Genk a-t-il trouvé son propre... Hans Vanaken ? "Ils ont un rôle similaire"

Genk a-t-il trouvé son propre... Hans Vanaken ? "Ils ont un rôle similaire"

06:30
"C'est ça la différence avec notre championnat" : Brandon Mechele très clair sur le niveau du Barça Réaction

"C'est ça la différence avec notre championnat" : Brandon Mechele très clair sur le niveau du Barça

06:00
2

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 11
Pisa Pisa 07/11 Cremonese Cremonese
Como Como 08/11 Cagliari Cagliari
Lecce Lecce 08/11 Hellas Verona Hellas Verona
Juventus Juventus 08/11 Torino Torino
Parma Parma 08/11 AC Milan AC Milan
Atalanta Atalanta 09/11 Sassuolo Sassuolo
Bologna Bologna 09/11 Napoli Napoli
Genoa Genoa 09/11 Fiorentina Fiorentina
AS Roma AS Roma 09/11 Udinese Udinese
Inter Inter 09/11 Lazio Lazio
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved