Une complication dans la prolongation ? Le dossier Saelemaekers s'annonce délicat

L'AC Milan veut prolonger le contrat d'Alexis Saelemaekers, mais le Belge ne signera pas sans une belle revalorisation.

Après un passage par Bologne puis par l'AS Roma, Alexis Saelemaekers a fait son retour cette saison à l’AC Milan. Il y a quelques années, le club milanais ne comptait plus sur lui...

Saelemaekers, sélectionné à 19 reprises avec les Diables Rouges, est aujourd’hui l’un des joueurs les plus importants de Milan. Tout le monde au club l’a bien compris. Massimiliano Allegri est sous le charme du Belge et en a fait l’un des éléments clés de son équipe.

Une nouvelle offre sur la table

Le contrat de Saelemaekers se termine en juin 2027. Le club veut entamer rapidement les discussions pour prolonger son contrat et augmenter son salaire, mais le joueur ne compte pas se laisser faire facilement.

Selon TuttoMercatoWeb, Milan voudrait prolonger son contrat jusqu’en 2030 et est prêt à doubler son salaire. Saelemaekers gagne un peu moins d’un million et demi d’euros par an.

Des exigences élevées

Le joueur formé à Anderlecht réclame quatre millions d’euros. En d’autres termes, le fossé entre les deux parties est très important. Avec l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League, Saelemaekers se trouve en position de force dans les négociations.