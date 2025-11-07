📷 Jérémy Doku partage des photos de son mariage : "J'ai trouvé celle que mon âme aime"

Jérémy Doku est un homme marié depuis octobre dernier. Il a partagé des photos de son mariage sur son compte Instagram ce jeudi.

Le Diable Rouge a épousé Shireen Raymond. Alors qu'il avait déjà partagé sa demande en mariage dans sa série YouTube, il montre cette fois des photos de son mariage.

L'international belge était évidemment habillé chic : costard noir, pantalon noir, chemise blanche et un petit nœud papillon noir. Sa femme, quant à elle, portait une robe blanche.

Le couple a également sorti deux vestes assorties. Sur le dos de celles-ci, on peut lire sur le dessus "Just" pour Jérémy Doku et "Married" pour Shireen Raymond, et tous deux portent le numéro 25 au milieu.

Jérémy Doku accorde une place importante à la religion catholique

"J’ai trouvé celle que mon âme aime. Cantique des Cantiques 3:4", écrit l'international belge dans sa description Instagram. Il accorde une grande importance à la religion catholique, comme nous avons déjà pu l’observer à maintes reprises.

Le Cantique des Cantiques (ou Cantique de Salomon) est un livre de la Bible dans l’Ancien Testament. C’est un poème d’amour attribué au roi Salomon. Ce dernier célèbre la beauté, la passion et la fidélité entre deux êtres amoureux. "À peine les avais-je passés, que j'ai trouvé celui que mon cœur aime ; je l'ai saisi, et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'aie amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue", dit le verset cité par le joueur de Manchester City.