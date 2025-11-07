Le RFC Liège battu à domicile, le leader accroché : le résumé de la soirée en D1B

La treizième journée de D1B s'est ouverte ce soir, avec deux rencontres au programme. On notera la défaite du RFC Liège contre les U23 de La Gantoise.

Après quatre victoires de suite en D1B, le RFC Liège restait sur deux rencontres de rang sans victoire : une courte défaite en Coupe contre le Sporting Charleroi et un partage contre l'Olympic. Par rapport au match face aux Dogues, Gaëtan Englebert a relancé Reno Wilmots dans l'entrejeu au détriment de Simon Paulet et a également titularisé Alexis Lefebvre contre les U23 de La Gantoise.

Le début de match est équilibré, mais ce sont les jeunes Buffalos qui ont ouvert la marque peu avant la demi-heure, par l'entremise d'Abubakar Abdullahi. Les Sang et Marine ont alors poussé, provoquant l'exclusion d'un défenseur gantois juste avant la pause.

🟥 | Le Jong KAA Gent doit poursuivre à 10 en seconde période. 😳 #FCLGNT pic.twitter.com/mGpkNKyDAL — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 7, 2025

Domination stérile

En supériorité numérique, les Liégeois ont monopolisé le cuir (73% de possession) et tourné autour du rectangle adverse (17 tirs) en seconde mi-temps. Mais le gardien adverse n'a eu qu'un seul arrêt à effectuer. Pire, Gand a même fait 0-2 en milieu de deuxième acte. Le RFC Liège s'incline donc 0-2 mais reste assuré de finir le weekend à la quatrième place.

Cinquième, Lommel recevait Beveren, leader incontesté de la série. Un leader qui a mis vingt minutes à trouver la faille, 0-1 par Christian Brüls. En début de deuxième mi-temps, c'est Kurt Abrahams qui a sécurisé l'avantage des visiteurs en faisant 0-2.

Lommel a toutefois réduit l'écart dans la foulée mais a été coupé dans son élan par l'exclusion de Timothy Eyoma. Beveren a cru conserver son but d'avance jusqu'au bout mais a été rejoint dans le temps additionnel. Dries Wouters a égalisé pour contraindre les Waeslandiens à leur deuxième partage de la saison. Courtrai pourrait revenir à un point s'il gagne ses deux matchs de retard.