D1B : Seraing aura de gros regrets, le Lierse enfonce les jeunes de Bruges

Plusieurs matchs étaient au programme en Challenger Pro League ce samedi. Du côté du RFC Seraing, on aura des regrets, car les Métallos ont laissé filer la victoire en toute fin de rencontre.

Il n'y aura pas de deuxième victoire de la saison pour le RFC Seraing. Les Métallos recevaient le Sporting Lokeren, et alors qu'ils menaient suite à un but inscrit aux environs de l'heure de jeu, ils ont fini par concéder un penalty en fin de rencontre via Soumah-Abbad.

Face à un Lokeren faible, Seraing a ainsi fini par concéder le but égalisateur, le penalty étant tranquillement transformé par Brebels. Sans cette erreur, les Liégeois auraient pu revenir à hauteur des Francs Borains à la 14e place, et prendre 6 points d'avance sur le Club NXT.

Rien ne va plus au Club NXT

Car du côté des jeunes de Bruges, c'est la soupe à la grimace. Ceux qui sont depuis plusieurs saisons les meilleurs U23 de Challenger Pro League n'ont pas encore gagné un seul match cette saison, et se sont encore inclinés ce samedi (0-1) contre le Lierse. L'effet Jonas De Roeck n'est pas encore là.

Le troisième match du soir a vu le KV Courtrai enchaîner une troisième victoire consécutive face au Patro Eisden. Van Landschoot et Ambrose ont inscrit les buts flandriens, offrant une victoire 2-0 au deuxième du classement, qui se rapproche de Beveren accroché ce vendredi.





Au classement général, Beveren reste leader avec 4 points d'avance mais un match de plus que Courtrai, deuxième. Le Patro Eisden est 7e au classement. Bruges est avant-dernier et pourrait même être dépassé par l'Olympic.