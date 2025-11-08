Kompany monte au créneau : "Vous pensez que je vais le critiquer ? Bien sûr que non"

Kompany monte au créneau : "Vous pensez que je vais le critiquer ? Bien sûr que non"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le bilan parfait de Vincent Kompany cette saison n'est plus. Le Bayern Munich a perdu ses premiers points toutes compétitions confondues, et le coach belge préférait voir le positif.

Petite sensation en Allemagne ce samedi : après 16 victoires d'affilée, le Bayern Munich a perdu ses premiers points, concédant un partage (2-2) sur la pelouse de l'Union Berlin. Et jusqu'au bout, on a même cru que les Bavarois allaient s'incliner.

Ils sont cependant restés invaincus à la faveur d'un but de Harry Kane dans les arrêts de jeu, et la série continue donc sur ce plan. Mieux : ce point arraché en toute fin de match est au final assez positif, estime Vincent Kompany, fidèle à lui-même. 

"Je suis content de la manière dont nous nous sommes battus pour prendre ce point", soulignait Kompany après la rencontre en conférence de presse. Sans compter que les plus proches poursuivants du Bayern ont également calé. "Il y a du positif, car Leipzig a perdu", pointait ainsi le coach.

Reste que l'ouverture du score de l'Union Berlin est tombée sur une erreur inhabituelle de Manuel Neuer, la légende du Bayern. Pas question, bien sûr, pour Vincent Kompany de tomber sur le dos de son gardien de but.

"Que croyez-vous ? Que je vais critiquer mon gardien n°1 ? Bien sûr que non. Si nous avons encaissé, c'est qu'il y a eu une succession d'erreurs ert nous allons analyser ça", conclut le Belge. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Union Berlin

Plus de news

Kompany reste invaincu, mais l'incroyable série s'arrête tout de même pour le Bayern

Kompany reste invaincu, mais l'incroyable série s'arrête tout de même pour le Bayern

19:00
🎥 Y avait-il carton rouge pour Owen Maës ? Frédéric Taquin refuse toute polémique

🎥 Y avait-il carton rouge pour Owen Maës ? Frédéric Taquin refuse toute polémique

23:20
Charleroi retrouve le chemin de la victoire et son buteur : "Je l'ai un peu volé, mais..."

Charleroi retrouve le chemin de la victoire et son buteur : "Je l'ai un peu volé, mais..."

23:00
Sévèrement réduite à 10, la RAAL prend l'eau et voit sa série d'invincibilité s'arrêter au Bosuil

Sévèrement réduite à 10, la RAAL prend l'eau et voit sa série d'invincibilité s'arrêter au Bosuil

22:44
D1B : Seraing aura de gros regrets, le Lierse enfonce les jeunes de Bruges

D1B : Seraing aura de gros regrets, le Lierse enfonce les jeunes de Bruges

22:21
Pflücke et Titraoui ont emmené l'équipe avec eux : les notes de Charleroi contre Westerlo

Pflücke et Titraoui ont emmené l'équipe avec eux : les notes de Charleroi contre Westerlo

21:40
1
Tensions à l'Antwerp : les supporters se font entendre avant le match face à la RAAL

Tensions à l'Antwerp : les supporters se font entendre avant le match face à la RAAL

21:20
Mazzù ne prend pas de gants : "Une première mi-temps catastrophique"

Mazzù ne prend pas de gants : "Une première mi-temps catastrophique"

21:00
Le retour des sourires : d'abord lent à l'allumage, Charleroi se remet du choc wallon

Le retour des sourires : d'abord lent à l'allumage, Charleroi se remet du choc wallon

20:20
Besnik Hasi a tout changé : "Il a son style et c'est ce dont on a besoin"

Besnik Hasi a tout changé : "Il a son style et c'est ce dont on a besoin"

20:40
Pas repris par Rudi Garcia, il livre un excellent match de plus : "Il change cette équipe"

Pas repris par Rudi Garcia, il livre un excellent match de plus : "Il change cette équipe"

20:00
Encore le jackpot pour le Club de Bruges ? Un grand club s'intéresse à l'une des révélations de la saison

Encore le jackpot pour le Club de Bruges ? Un grand club s'intéresse à l'une des révélations de la saison

19:30
Le Bayern Munich et Vincent Kompany visent une première recrue hivernale à 70 millions d'euros

Le Bayern Munich et Vincent Kompany visent une première recrue hivernale à 70 millions d'euros

17:00
L'effet Mazzù est décidément bien là : OHL enchaîne !

L'effet Mazzù est décidément bien là : OHL enchaîne !

18:45
Première historique pour Saint-Trond avant le Standard : Anderlecht va aussi en profiter

Première historique pour Saint-Trond avant le Standard : Anderlecht va aussi en profiter

18:30
Parti d'Anderlecht après 14 matchs en D1B, désormais dans une situation tendue : "Je ne veux pas y penser"

Parti d'Anderlecht après 14 matchs en D1B, désormais dans une situation tendue : "Je ne veux pas y penser"

18:00
"À 17 ans, je n'aurais pas osé" : Adriano Bertaccini admiratif de la réaction de Nathan De Cat à Anderlecht

"À 17 ans, je n'aurais pas osé" : Adriano Bertaccini admiratif de la réaction de Nathan De Cat à Anderlecht

17:30
Les joueurs dans le viseur : "Ne pas s'en rendre compte pendant 45 minutes est inconcevable"

Les joueurs dans le viseur : "Ne pas s'en rendre compte pendant 45 minutes est inconcevable"

16:30
Senne Lammens reste invaincu : Manchester United arrache un point dans une fin de match complètement folle

Senne Lammens reste invaincu : Manchester United arrache un point dans une fin de match complètement folle

16:00
Pas assez bon pour Charleroi, puis attraction de la Challenger Pro League : il peut faire basculer la D1B

Pas assez bon pour Charleroi, puis attraction de la Challenger Pro League : il peut faire basculer la D1B

15:30
"Je ne voulais pas blâmer mes joueurs" : Stef Wils fait son mea-culpa après son étonnante sortie

"Je ne voulais pas blâmer mes joueurs" : Stef Wils fait son mea-culpa après son étonnante sortie

15:00
Après 70 jours sans direction, voilà les nouveaux "boss" d'Anderlecht : de grandes décisions s'imposent déjà

Après 70 jours sans direction, voilà les nouveaux "boss" d'Anderlecht : de grandes décisions s'imposent déjà

14:30
Marc Brys invité en VIP par le Barça avant la trêve : le sélectionneur à un nouveau tournant de sa carrière

Marc Brys invité en VIP par le Barça avant la trêve : le sélectionneur à un nouveau tournant de sa carrière

14:00
Lukaku en idole et l'amour de Besnik Hasi, Mihajlo Cvetkovic se livre : "Je peux devenir ce genre d'attaquant"

Lukaku en idole et l'amour de Besnik Hasi, Mihajlo Cvetkovic se livre : "Je peux devenir ce genre d'attaquant"

13:30
Sanctions officielles : Max Dean sévèrement puni, Daam Foulon s'en sort bien

Sanctions officielles : Max Dean sévèrement puni, Daam Foulon s'en sort bien

13:00
"C'était inacceptable" : Felice Mazzu n'a toujours pas digéré le tacle de Max Dean

"C'était inacceptable" : Felice Mazzu n'a toujours pas digéré le tacle de Max Dean

12:40
Où est-il passé ? Un grand espoir belge mis de côté en sélection

Où est-il passé ? Un grand espoir belge mis de côté en sélection

12:20
Le CEO de l'Union répond aux critiques après la défaite contre l'Atlético : "N'oubliez pas d'où on vient"

Le CEO de l'Union répond aux critiques après la défaite contre l'Atlético : "N'oubliez pas d'où on vient"

12:00
1
Un gros projet : le président de Naples rêve plus grand depuis l'arrivée de Kevin De Bruyne

Un gros projet : le président de Naples rêve plus grand depuis l'arrivée de Kevin De Bruyne

11:30
"J'étais au bord de la dépression" : Adriano Bertaccini se confie sur sa blessure et ses semaines de galère

"J'étais au bord de la dépression" : Adriano Bertaccini se confie sur sa blessure et ses semaines de galère

11:00
Adriano Bertaccini revient sur son coup de sang face à Malines et envoie un message au Club de Bruges

Adriano Bertaccini revient sur son coup de sang face à Malines et envoie un message au Club de Bruges

10:30
Itsme bientôt obligatoire dans les stades : la Pro League passe à la vitesse supérieure

Itsme bientôt obligatoire dans les stades : la Pro League passe à la vitesse supérieure

10:00
2
L'un des plus grands gardiens de Manchester United encense Lammens : "Il peut suivre le chemin de Courtois"

L'un des plus grands gardiens de Manchester United encense Lammens : "Il peut suivre le chemin de Courtois"

09:30
Tension entre l'Afrique du Sud et... le Club de Bruges : Hugo Broos avoue, "J'étais un peu en colère"

Tension entre l'Afrique du Sud et... le Club de Bruges : Hugo Broos avoue, "J'étais un peu en colère"

09:00
Le prochain sur la liste de Rudi Garcia ? Un Diablotin explose en Allemagne

Le prochain sur la liste de Rudi Garcia ? Un Diablotin explose en Allemagne

08:02
"Je ne peux pas décrire ce que je ressens" : Carlos Forbs affole le Portugal après sa grosse performance

"Je ne peux pas décrire ce que je ressens" : Carlos Forbs affole le Portugal après sa grosse performance

08:30

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 10
Werder Brême Werder Brême 2-1 Wolfsburg Wolfsburg
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 6-0 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Union Berlin Union Berlin 2-2 Bayern Munich Bayern Munich
Hambourg Hambourg 1-1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Hoffenheim Hoffenheim 3-1 RB Leipzig RB Leipzig
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 3-1 1. FC Cologne 1. FC Cologne
Freiburg Freiburg 09/11 FC St. Pauli FC St. Pauli
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 09/11 FC Augsburg FC Augsburg
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 09/11 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved