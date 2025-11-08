Kompany monte au créneau : "Vous pensez que je vais le critiquer ? Bien sûr que non"

Le bilan parfait de Vincent Kompany cette saison n'est plus. Le Bayern Munich a perdu ses premiers points toutes compétitions confondues, et le coach belge préférait voir le positif.

Petite sensation en Allemagne ce samedi : après 16 victoires d'affilée, le Bayern Munich a perdu ses premiers points, concédant un partage (2-2) sur la pelouse de l'Union Berlin. Et jusqu'au bout, on a même cru que les Bavarois allaient s'incliner.

Ils sont cependant restés invaincus à la faveur d'un but de Harry Kane dans les arrêts de jeu, et la série continue donc sur ce plan. Mieux : ce point arraché en toute fin de match est au final assez positif, estime Vincent Kompany, fidèle à lui-même.

"Je suis content de la manière dont nous nous sommes battus pour prendre ce point", soulignait Kompany après la rencontre en conférence de presse. Sans compter que les plus proches poursuivants du Bayern ont également calé. "Il y a du positif, car Leipzig a perdu", pointait ainsi le coach.

Reste que l'ouverture du score de l'Union Berlin est tombée sur une erreur inhabituelle de Manuel Neuer, la légende du Bayern. Pas question, bien sûr, pour Vincent Kompany de tomber sur le dos de son gardien de but.





"Que croyez-vous ? Que je vais critiquer mon gardien n°1 ? Bien sûr que non. Si nous avons encaissé, c'est qu'il y a eu une succession d'erreurs ert nous allons analyser ça", conclut le Belge.