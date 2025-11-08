Tension entre l'Afrique du Sud et... le Club de Bruges : Hugo Broos avoue, "J'étais un peu en colère"

Hugo Broos a qualifié l'Afrique du Sud pour le Mondial 2026, mais le coach belge s'agace du manque de temps de jeu de Shandre Campbell à Bruges.

Depuis son arrivée à la tête de l’Afrique du Sud en 2021, Hugo Broos avait une mission précise, qualifier les Bafana Bafana pour la Coupe du monde. Après l’échec de 2022, le technicien belge a réussi son pari. L’Afrique du Sud disputera le Mondial 2026, sa première participation depuis celle de 2010 à domicile.

Le sélectionneur est contrarié par la situation de Shandre Campbell, jeune milieu du Club de Bruges. À l’approche de la CAN, qui se jouera en décembre au Maroc, il s’inquiète du manque de temps de jeu de son joueur.

Broos prépare la CAN

"Juste avant un grand tournoi comme la CAN, commencer à changer des choses n’est pas une bonne idée", a-t-il expliqué. "Shandre est là, je le surveille. J’étais un peu en colère, car il n’a pas pu aller à la Coupe du monde U20. Bruges m’avait promis qu’il aurait des chances, mais quand on voit le nombre d’occasions qu’il a eues, c’est presque rien."

Broos estime que Bruges n’a pas tenu sa parole. Il voulait voir son jeune talent enchaîner les minutes pour arriver à la CAN avec du rythme et de la confiance.

L'essentiel est désormais de bien préparer la CAN. Mais si la situation ne change pas, il ne manquera pas de le faire savoir.