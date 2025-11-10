🎥 La relève déjà assurée ? Le fils de Kevin De Bruyne, Rome, plante un joli quintuplé

Actuellement blessé, Kevin De Bruyne profite de son temps libre pour aller voir ses enfants jouer au football. L'international belge a partagé une vidéo montrant des buts inscrits par son fils de 7 ans, Rome.

Dans une story partagée sur les réseaux sociaux, le Diable Rouge a montré cinq buts plantés par son fils. Un quintuplé qui a bien évidemment ravi le papa, qui a décidé de vanter ses qualités.

Le premier but est un superbe lob en demi-volée, suivi d’une frappe croisée parfaitement placée, puis d’un tir précis dans le coin gauche du petit but. Viennent ensuite un nouveau lob face au gardien et une belle reprise de volée.

Le fils du joueur belge joue pour la Real Casarea, une école de football dans la périphérie de Naples. Rome De Bruyne montre visiblement déjà une certaine aisance, il n'est pas un De Bruyne pour rien !

Kevin De Bruyne toujours absent

En ce qui concerne Kevin De Bruyne, il est actuellement toujours blessé. Il souffre d'une déchirure du biceps fémoral de la cuisse droite. Il faudra encore patienter plusieurs mois avant de le revoir à l’œuvre.

Kevin De Bruyne ne sera donc pas de la partie lors de la prochaine trêve internationale de la Belgique. Les hommes de Rudi Garcia se déplaceront au Kazakhstan le 15 novembre et recevront le Liechtenstein à Sclessin le 18.