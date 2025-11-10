Grande nouvelle pour Charles De Ketelaere en Italie : la fin d'une histoire

Grande nouvelle pour Charles De Ketelaere en Italie : la fin d'une histoire
Photo: © photonews

C'est officiel, l'Atalanta de Charles De Ketelaere se sépare de son entraîneur Ivan Jurić. Le club italien a annoncé la nouvelle ce lundi.

La situation de la Dea n'est pas très positive en ce début de saison. L'équipe n'a remporté que quatre rencontres depuis le début d'exercice : deux en championnat et deux en Ligue des champions. Tout ça sur un total de quinze matchs disputés.

L'Atalanta pointe à la 13e place de Serie A. Une position au classement bien en deçà des attentes. Le bilan du club en championnat est le suivant : deux victoires, sept nuls (!) et deux défaites.

La défaite de ce dimanche contre Sassuolo a été celle de trop. Ivan Jurić, arrivé en juin dernier, a été démis de ses fonctions.

Le message de l'Atalanta

"L’Atalanta BC annonce qu’Ivan Jurić a été démis de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première, ainsi que ses plus proches collaborateurs, à savoir Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić et Michele Orecchio. L’Atalanta BC remercie Ivan Jurić et son équipe pour leur engagement et leur souhaite le meilleur pour l’avenir", indique la formation italienne.

Son remplaçant pourrait bien être Raffaele Palladino, à en croire les rumeurs en Italie ou encore le journaliste expert mercato Fabrizio Romano. L'homme de 41 ans est actuellement sans club et son dernier défi remonte à la saison dernière (fin mai). Il était en poste à la Fiorentina.

