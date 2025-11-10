Le "malaise" Lucas Stassin à Saint-Etienne : "Les supporters se disent qu'il part en sucette"

Le "malaise" Lucas Stassin à Saint-Etienne : "Les supporters se disent qu'il part en sucette"

Lucas Stassin est sorti du onze de base de l'AS Saint-Etienne et semble se diriger vers un divorce dès cet hiver. Les Verts ont joué avec leur bonheur en empêchant l'attaquant de quitter le club l'été dernier.

Après la relégation de l'AS Saint-Etienne, tout semblait écrit : Lucas Stassin (20 ans), auteur d'une superbe saison malgré cette descente des Verts, allait rester en Ligue 1 à la faveur d'un transfert bien mérité. La liste des clubs intéressés était longue comme le bras, et comptait presque l'intégralité des clubs du championnat de France à l'exception du PSG.

Lens, le Paris FC, le LOSC, Rennes : tous étaient sur le coup, certains de manière très concrète. Mais l'ASSE a fait grimper les enchères : alors que Stassin n'est estimé qu'à 16 millions d'euros, le prix demandé montait au fil du mercato.

Des offres venues d'Arabie Saoudite et de Russie auraient été jusqu'à environ 37 millions d'euros bonus compris - une somme délirante pourtant refusée, alors que le Paris FC, très chaud, avait offert plus de 20 millions.

À un an de la Coupe du Monde et alors qu'il était cité comme très proche des Diables Rouges la saison passée, Lucas Stassin avait donc dû se contenter d'une saison de plus avec Saint-Etienne, cette fois en Ligue 2

Et après quelques semaines, on a cru que l'ASSE avait fait le bon calcul : comme déterminé à faire taire les sceptiques et aller chercher son transfert en fin de saison, le Belge s'était remis à empiler les buts au mois de septembre - 4 en 3 matchs - avant de donner deux passes décisives en octobre. 

Est-ce un hasard ? C'est après avoir été laissé de côté par Rudi Garcia malgré ces belles performances que Lucas Stassin a marqué le pas, se retrouvant sur le banc lors des trois derniers matchs. Alors que Michy Batshuayi ne joue absolument pas à Francfort, que Loïs Openda n'a pas marqué depuis le mois d'avril et que Romelu Lukaku s'est gravement blessé, Stassin n'est pas devenu Diable Rouge. 

Stassin plus concerné par l'ASSE ?

Lors de la dernière trêve internationale, repris avec les U21, l'ancien attaquant d'Anderlecht et Westerlo ne cachait pas qu'un départ cet hiver était envisageable, ce qui a eu le don d'agacer les supporters de l'ASSE. Dans un article publié récemment par Eurosport, Karl Pasquet, membre du Sainté Night Club, une émission de supporters sur l'actualité des Verts, analysait sa situation.

"J'ai l'impression qu'au fur et à mesure que les trêves internationales passent, et qu'il part avec les Espoirs, il se rend compte que la sélection s'éloigne, que la Coupe du monde, elle, se rapproche et qu'en plus il est inefficace en club", déclare Pasquet. 

 "Les supporters se disent que le joueur est de moins en moins concerné, qu'il est en train de partir en sucette. Il y a un entourage qui est sûrement assez nocif qui le pousse à tout prix à partir et à se précipiter (...) on peut se demander si ce n'était pas contre-productif de le conserver". 

Le mot est lâché : contre-productif. L'AS Saint-Etienne, en effet, semble avoir tenté un pari : refuser des sommes folles, pour que Lucas Stassin aide le club à remonter immédiatement en Ligue 1, avant de décrocher un transfert en fin de saison pour des montants encore plus élevés - ce qui semblait très optimiste au vu des sommes évoquées l'été dernier. Le regrettera-t-on à Geoffroy-Guichard ? 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

