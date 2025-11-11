🎥 Arne Engels doublement décisif en Écosse : et de quelle manière !

De nombreux Diables Rouges ont été décisifs le week-end dernier : Jérémy Doku, Leandro Trossard ou encore Nicolas Raskin. Un autre joueur belge évoluant en Écosse, Arne Engels, s'est également illustré.

Et en plus de cela, à deux reprises. Le milieu central a d'abord délivré un assist sur le troisième but de son équipe contre Kilmarnock, inscrit par Daizen Maeda à la 85e minute.

Il a délivré une magnifique passe depuis le côté gauche, parfaitement arrivée dans les pieds du Japonais. Ce dernier a poursuivi sa course avant de tromper le portier adverse.

What a ball from Engels to catch Maeda's run in stride. Daizen goes near post for a 3-0 Celtic lead. pic.twitter.com/JNTKWlVJKZ — GrandOLTeam (@JBLuvsCeltic) November 10, 2025

Dans le temps additionnel, le Diable Rouge a ensuite planté le quatrième but de la partie. Il a profité d’un penalty pour inscrire sa première rose de la saison.

Monté à la 78e minute de jeu à la place de Johnny Kenny, le joueur belge a parfaitement réussi son entrée en jeu. C’est le moins que l’on puisse dire. Il a certainement gagné des points auprès de son coach intérimaire, Martin O’Neill.

Le Celtic s'est imposé 4-0

Le score entre les deux équipes est ensuite resté inchangé. Le Celtic s’est imposé sur le score de 4-0. Au classement, l’équipe écossaise pointe à la deuxième place, à sept unités de Hearts, qui compte un match de plus.

Dans cette rencontre, Arne Engels a été décisif pour la toute première fois de la saison en championnat. Il avait déjà été passeur décisif à deux reprises en League Cup ainsi qu’en Europa League à une reprise.