Lamine Yamal forfait pour la trêve de novembre : la Fédération espagnole est furieuse

C'est officiel, Lamine Yamal déclare forfait pour la trêve de novembre. La Fédération espagnole de football l'a annoncé ce mardi matin.

La RFEF (Real Federación Española de Fútbol) est furieuse : "Les services médicaux de la RFEF souhaitent exprimer leur surprise et leur mécontentement après avoir appris, à 13h47 le lundi 10 novembre, jour du début du rassemblement officiel avec l’équipe nationale, que le joueur Lamine Yamal avait subi un procédé invasif de radiofréquence pour traiter ses douleurs au pubis, ce même matin."

Le staff médical espagnol n’a pas été mis au courant : "Cette intervention a été réalisée sans communication préalable avec le staff médical de la sélection, qui n’en a pris connaissance qu’à travers un rapport reçu à 22h40 la veille, dans lequel figurait la recommandation médicale d’un repos de 7 à 10 jours."

"Face à cette situation, et en plaçant la santé, la sécurité et le bien-être du joueur au premier plan, la Fédération espagnole de football a pris la décision de libérer le joueur de la convocation actuelle. Nous espérons qu’il pourra évoluer favorablement et lui souhaitons un rétablissement rapide et complet."

Deux rencontres cruciales

En raison d’une gêne pubienne, il manquera donc les matchs de l’Espagne contre la Géorgie et la Turquie. La Roja se déplacera d’abord à Tbilissi le samedi 15 novembre avant de recevoir l’équipe turque à Séville le mardi 18.

Ces deux dernières rencontres de qualification seront cruciales en vue d’une qualification pour le prochain Mondial. L’absence de Lamine Yamal est donc un véritable coup dur pour l’Espagne. Actuellement, la Roja compte trois points de plus (12) que la Turquie, deuxième du groupe E (9). La Géorgie suit avec trois unités, tandis que la Bulgarie ferme la marche avec zéro point.