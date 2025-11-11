Les blessures s'enchaînent au Real : un autre cadre, en plus de Thibaut Courtois, également blessé

Thibaut Courtois ne sera pas le seul joueur du Real Madrid à probablement manquer à l'appel avec sa sélection lors de cette trêve. Federico Valverde devrait être absent pendant une dizaine de jours.

"Après les examens réalisés ce lundi sur notre joueur Fede Valverde par les services médicaux du Real Madrid, une lésion du muscle semi-membraneux de la jambe droite a été diagnostiquée. Son évolution reste à suivre", écrit la formation espagnole.

L’Uruguayen était sorti à la 83e minute de jeu face au Rayo Vallecano dimanche avec les Merengues. Il a permis à Trent Alexander-Arnold de faire son retour en Liga suite à sa blessure. L’Anglais avait déjà joué une dizaine de minutes face à Liverpool plus tôt dans la semaine.

10 jours d'absence ?

Le joueur du Real Madrid devrait uniquement manquer la trêve avec l’Uruguay. Le 23 novembre, il devrait déjà être de retour pour le déplacement des Madrilènes à Elche.

Sa date exacte de retour n’a pas été officiellement annoncée. Cependant, au vu de la nature de la blessure, cela devrait être une question d’une dizaine de jours.

Thibaut Courtois et Federico Valverde devraient être absents uniquement le temps de la trêve internationale. Des absences qui suscitent toutefois quelques interrogations quant à d’éventuelles blessures diplomatiques.