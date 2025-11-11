"On ne donne pas assez de crédit à la MLS" : Christian Benteke frustré de ne plus être appelé en sélection

Photo: © photonews
Christian Benteke n'a plus été appelé avec les Diables Rouges depuis mars 2022. Pourtant, le buteur reste toujours ouvert à une éventuelle sélection et ne démérite pas en Amérique.

Au micro de Sudinfo, il a souligné un manque de crédit pour le championnat américain, la MLS, où il joue actuellement : "Clairement, oui. On ne donne pas assez de considération à cette compétition. On nous néglige, parce qu’on se dit que ce n’est que le championnat américain."

"Le manque de visibilité joue un rôle également. On ne peut pas voir ce qu’on fait ici au quotidien. Donc, c’est un peu frustrant par rapport à ça," raconte l'avant-centre.

Mais comment explique-t-il qu'il n'a plus été appelé dernièrement ? "Franchement, je ne saurais pas dire pourquoi. Sans doute par rapport aux choix du coach, aux profils de joueurs qu’il privilégie. C’est la seule explication que je peux avancer."

"Parce que si on se concentre sur le niveau purement footballistique, je pense que j’avais tous les droits de réclamer une sélection. Après, comme je le dis souvent, le football est un sport où l’opinion publique compte beaucoup."

Aucun contact avec Domenico Tedesco et Rudi Garcia

Il a même révélé n'avoir jamais eu de contacts avec les deux derniers entraîneurs de la Belgique, Domenico Tedesco et Rudi Garcia : "Non, je ne les ai jamais rencontrés. Je n’ai même jamais discuté avec eux."

