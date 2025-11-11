Stijn Stijnen à nouveau dans le viseur : le parquet fédéral réclame une nouvelle suspension

Stijn Stijnen risque à nouveau une suspension. Après la rencontre entre le Patro Eisden et les RSCA Futures, l'entraîneur serait allé demander des explications au juge de ligne au sujet d'un but refusé, et ce malgré sa suspension.

Il semble fort probable que Stijn Stijnen soit à nouveau sanctionné. L’entraîneur de Patro Eisden Maasmechelen se serait adressé au juge de ligne après le match contre les RSCA Futures.

Fait remarquable, puisqu’il était déjà suspendu pour cette rencontre. Le match s’est terminé sur un score nul (0-0), mais en toute fin de partie, le Patro avait cru égaliser. Ce but a finalement été annulé pour hors-jeu, ce qui n’a pas du tout plu à Stijn Stijnen.

"Il a interpellé à plusieurs reprises le juge de ligne à propos du but refusé pour hors-jeu en fin de match", a noté l’arbitre Jasper Vitse dans son rapport, selon le Nieuwsblad. "En montant vers la salle réservée à l’équipe arbitrale, Stijnen a continué à en parler."

Une nouvelle suspension pour Stijnen ?

Stijnen aurait alors répété : "Dans des phases aussi serrées, il faut laisser jouer et ne pas lever le drapeau." L’entraîneur aurait ensuite proposé un verre aux officiels avant de partir. Un peu plus tard, une autre personne serait venue leur dire que "pour des raisons indépendantes, aucun repas ne serait finalement servi."

Le parquet de l’Union belge requiert une journée de suspension effective, une journée avec sursis et une amende de 750 euros contre Stijnen, qui devra une nouvelle fois s’expliquer devant la Commission de discipline. "Stijnen reste incorrigible. Il semble évident que les suspensions qu’il a déjà purgées n’ont eu aucun effet dissuasif", estime le parquet fédéral.