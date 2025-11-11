Stijn Stijnen à nouveau dans le viseur : le parquet fédéral réclame une nouvelle suspension

Stijn Stijnen à nouveau dans le viseur : le parquet fédéral réclame une nouvelle suspension
Photo: © photonews
Deviens fan de Patro Eisden Maasmechelen! 87

Stijn Stijnen risque à nouveau une suspension. Après la rencontre entre le Patro Eisden et les RSCA Futures, l'entraîneur serait allé demander des explications au juge de ligne au sujet d'un but refusé, et ce malgré sa suspension.

Il semble fort probable que Stijn Stijnen soit à nouveau sanctionné. L’entraîneur de Patro Eisden Maasmechelen se serait adressé au juge de ligne après le match contre les RSCA Futures.

Fait remarquable, puisqu’il était déjà suspendu pour cette rencontre. Le match s’est terminé sur un score nul (0-0), mais en toute fin de partie, le Patro avait cru égaliser. Ce but a finalement été annulé pour hors-jeu, ce qui n’a pas du tout plu à Stijn Stijnen.

"Il a interpellé à plusieurs reprises le juge de ligne à propos du but refusé pour hors-jeu en fin de match", a noté l’arbitre Jasper Vitse dans son rapport, selon le Nieuwsblad. "En montant vers la salle réservée à l’équipe arbitrale, Stijnen a continué à en parler."

Une nouvelle suspension pour Stijnen ?

Stijnen aurait alors répété : "Dans des phases aussi serrées, il faut laisser jouer et ne pas lever le drapeau." L’entraîneur aurait ensuite proposé un verre aux officiels avant de partir. Un peu plus tard, une autre personne serait venue leur dire que "pour des raisons indépendantes, aucun repas ne serait finalement servi."

Le parquet de l’Union belge requiert une journée de suspension effective, une journée avec sursis et une amende de 750 euros contre Stijnen, qui devra une nouvelle fois s’expliquer devant la Commission de discipline. "Stijnen reste incorrigible. Il semble évident que les suspensions qu’il a déjà purgées n’ont eu aucun effet dissuasif", estime le parquet fédéral.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Patro Eisden Maasmechelen
Stijn Stijnen

Plus de news

Jérémy Doku atteint les standards d'Eden Hazard, mais il lui reste encore un cap à franchir

Jérémy Doku atteint les standards d'Eden Hazard, mais il lui reste encore un cap à franchir

08:00
Antonio Conte, furieux, règle ses comptes avec ses joueurs en l'absence de Kevin De Bruyne

Antonio Conte, furieux, règle ses comptes avec ses joueurs en l'absence de Kevin De Bruyne

07:40
La RAAL méritait-elle vraiment un carton rouge contre l'Antwerp ? Jonathan Lardot a un avis bien tranché

La RAAL méritait-elle vraiment un carton rouge contre l'Antwerp ? Jonathan Lardot a un avis bien tranché

07:00
Une statistique place le Standard au même niveau que... Dender

Une statistique place le Standard au même niveau que... Dender

06:30
Nouveau coup dur pour les Diables Rouges ? Après Thibaut Courtois, un autre joueur pourrait manquer à l'appel...

Nouveau coup dur pour les Diables Rouges ? Après Thibaut Courtois, un autre joueur pourrait manquer à l'appel...

23:00
"Si j'ai marqué ce but, c'est grâce à lui" : Adriano Bertaccini se confie sur l'importance de son grand-père

"Si j'ai marqué ce but, c'est grâce à lui" : Adriano Bertaccini se confie sur l'importance de son grand-père

22:30
📷 Lionel Messi de retour au Camp Nou... par surprise : "J'espère qu'un jour, je pourrai revenir"

📷 Lionel Messi de retour au Camp Nou... par surprise : "J'espère qu'un jour, je pourrai revenir"

22:00
🎥 La relève déjà assurée ? Le fils de Kevin De Bruyne, Rome, plante un joli quintuplé

🎥 La relève déjà assurée ? Le fils de Kevin De Bruyne, Rome, plante un joli quintuplé

21:30
Le deuxième but du STVV face au Standard logiquement annulé ? La réponse catégorique de Jonathan Lardot

Le deuxième but du STVV face au Standard logiquement annulé ? La réponse catégorique de Jonathan Lardot

21:00
Anderlecht en force dans notre équipe de la semaine

Anderlecht en force dans notre équipe de la semaine

20:40
Parfait Guiagon aurait dû être exclu face à Westerlo selon Jonathan Lardot : voici pourquoi

Parfait Guiagon aurait dû être exclu face à Westerlo selon Jonathan Lardot : voici pourquoi

20:20
3
"Beaucoup de clubs m'ont appelé" : Will Still fait le point sur ses plans pour les prochains mois

"Beaucoup de clubs m'ont appelé" : Will Still fait le point sur ses plans pour les prochains mois

20:00
"Il est sur une autre planète" : Thomas Chatelle ne mâche pas ses mots sur la blessure de Thibaut Courtois

"Il est sur une autre planète" : Thomas Chatelle ne mâche pas ses mots sur la blessure de Thibaut Courtois

19:30
1
Retournement de situation pour la disparition des Playoffs ? Anderlecht joue cartes sur table

Retournement de situation pour la disparition des Playoffs ? Anderlecht joue cartes sur table

19:00
Personne ne croit à la blessure de Thibaut Courtois, mais est-ce vraiment important ? Edito

Personne ne croit à la blessure de Thibaut Courtois, mais est-ce vraiment important ?

18:40
Trois tirs en 90 minutes : comment le Standard est-il (re)tombé si bas ?

Trois tirs en 90 minutes : comment le Standard est-il (re)tombé si bas ?

18:20
4
Grande nouvelle pour Charles De Ketelaere en Italie : la fin d'une histoire

Grande nouvelle pour Charles De Ketelaere en Italie : la fin d'une histoire

18:00
Le sort s'acharne : Roméo Lavia en sait plus sur sa nouvelle indisponibilité

Le sort s'acharne : Roméo Lavia en sait plus sur sa nouvelle indisponibilité

17:30
C'était l'un ou l'autre : un allié de Wouter Vandenhaute reste à Anderlecht et pourrait beaucoup apporter

C'était l'un ou l'autre : un allié de Wouter Vandenhaute reste à Anderlecht et pourrait beaucoup apporter

17:00
Nathan De Cat pour mener la Belgique vers un titre mondial ? "J'aimerais bien rester jusqu'à la fin, mais..."

Nathan De Cat pour mener la Belgique vers un titre mondial ? "J'aimerais bien rester jusqu'à la fin, mais..."

16:30
🎥 La classe, tout simplement : fraîchement retraité, Matías Suárez sans pitié en division amateur

🎥 La classe, tout simplement : fraîchement retraité, Matías Suárez sans pitié en division amateur

16:00
Changement de dernière minute : un invité surprise de Pro League chez les Diablotins

Changement de dernière minute : un invité surprise de Pro League chez les Diablotins

15:30
Deuxième meilleur buteur de Premier League : de la Pro League à la sélection brésilienne en deux ans ?

Deuxième meilleur buteur de Premier League : de la Pro League à la sélection brésilienne en deux ans ?

15:00
Ça pue pour les Diables : le communiqué officiel du Real Madrid sur Thibaut Courtois

Ça pue pour les Diables : le communiqué officiel du Real Madrid sur Thibaut Courtois

14:20
1
Le "malaise" Lucas Stassin à Saint-Etienne : "Les supporters se disent qu'il part en sucette"

Le "malaise" Lucas Stassin à Saint-Etienne : "Les supporters se disent qu'il part en sucette"

14:40
"Le plus à même de porter le brassard" : arrivé dans son club il y a deux mois, un Diable déjà capitaine

"Le plus à même de porter le brassard" : arrivé dans son club il y a deux mois, un Diable déjà capitaine

14:00
1
"Les gérants des bars nous ont appelés en panique" : les supporters du Standard rattrapés par la police

"Les gérants des bars nous ont appelés en panique" : les supporters du Standard rattrapés par la police

13:30
"Il est en pleine forme" : même les adversaires tombent sous le charme de Jérémy Doku

"Il est en pleine forme" : même les adversaires tombent sous le charme de Jérémy Doku

13:00
L'homme du match d'Anderlecht-Bruges surpris lui-même : "Je ne savais même pas que ce trophée existait"

L'homme du match d'Anderlecht-Bruges surpris lui-même : "Je ne savais même pas que ce trophée existait"

12:20
1
Le vrai problème du Club de Bruges ? "Il y a plus que ça"

Le vrai problème du Club de Bruges ? "Il y a plus que ça"

12:40
"L'une des prestations les plus impressionnantes..." : la presse britannique en perd ses mots devant Doku

"L'une des prestations les plus impressionnantes..." : la presse britannique en perd ses mots devant Doku

12:00
Nathan De Cat va rejoindre les U17... mais ne tardera certainement pas à rejoindre les Diables Rouges

Nathan De Cat va rejoindre les U17... mais ne tardera certainement pas à rejoindre les Diables Rouges

11:40
1
Marc Coucke prépare un nouveau grand coup à Anderlecht

Marc Coucke prépare un nouveau grand coup à Anderlecht

11:20
📷 Prêté par Anderlecht, il fait plier le Standard... puis chambre les Rouches sur Instagram

📷 Prêté par Anderlecht, il fait plier le Standard... puis chambre les Rouches sur Instagram

11:00
Espoir et frustration à Charleroi avant la CAN : "J'ai été très déçu, c'est sûr" Réaction

Espoir et frustration à Charleroi avant la CAN : "J'ai été très déçu, c'est sûr"

10:20
Un grand journal italien critique sévèrement un Diable Rouge

Un grand journal italien critique sévèrement un Diable Rouge

10:40

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 13
FC Liège FC Liège 0-2 La Gantoise La Gantoise
Lommel SK Lommel SK 2-2 SK Beveren SK Beveren
KV Courtrai KV Courtrai 2-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-1 Lierse SK Lierse SK
RFC Seraing RFC Seraing 1-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Francs Borains Francs Borains 0-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
RWDM Brussels RWDM Brussels 0-1 Beerschot Beerschot
Jong Genk Jong Genk Uitg RSCA Futures RSCA Futures
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved