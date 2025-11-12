Le RWDM évite de justesse le pire mais va rester sous surveillance

Le RWDM traverse une nouvelle période d'incertitude liée à sa situation financière. Le club de John Textor a évité de peu un retrait de points.

Le RWDM l'a échappé belle. Le club molenbeekois avait jusqu'à la semaine dernière, rapporte le Nieuwsblad, pour prouver avoir réglé toutes ses factures encore en suspens. Cela incluait notamment les cotisations sociales, les obligations envers la fédération de football et un paiement au KV Malines pour le transfert de Frederic Soelle Soelle.

Le RWDM n'a réussi à rassembler les fonds nécessaires et à effectuer les paiements qu'après un délai supplémentaire mais une sanction a finalement été évitée. Par le passé, le RWDM avait déjà été frappé d'une interdiction de recrutement pour des faits similaires. La prochaine étape aurait été un retrait administratif de trois points.

On peut donc souffler au Stade Machtens, mais pas pour longtemps, car la situation est loin d'être résolue. Le RWDM sera désormais contrôlé tous les mois et de nouvelles dettes ont été constatées entre temps, nous apprend le Nieuwsblad.

L'instabilité financière du RWDM reste donc un sujet de préoccupation. Le club doit prouver à chaque contrôle qu'il s'acquitte de ses obligations financières sous peine de sanctions sportives.

Malgré cet endettement et cette situation précaire, John Textor, de son côté, multiplie les projets : récemment, il s'est montré intéressé par le rachat de Wolverhampton, en Premier League. Un investissement qui nécessiterait des centaines de millions d'euros...