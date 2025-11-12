Les Francs Borains se séparent d'Igor De Camargo... et annoncent déjà son successeur !

Les Francs Borains se séparent d'Igor De Camargo... et annoncent déjà son successeur !
Les Francs Borains ont annoncé deux nouvelles en une ce mercredi : Igor De Camargo prend la porte, et est remplacé... par Yves Vanderhaeghe.

Le licenciement d'Igor De Camargo aux Francs Borains n'est pas une énorme surprise : ces dernières semaines, les résultats du RFB étaient en dents de scie, avec une seule victoire sur les 11 derniers matchs de championnat.

Classé quatorzième de Challenger Pro League, le RFB a donc décidé de se séparer de son entraîneur durant cette trêve internationale. Et le club hennuyer a dans la foulée annoncé le successeur du Belgo-Brésilien.

C'est ainsi Yves Vanderhaeghe (55 ans), "légende du football belge", comme le présente le club via son communiqué officiel, qui débarque au Stade Robert Urbain. C'est le 5e club belge qu'entraînera Vanderhaeghe, après des passages à Courtrai, La Gantoise, Ostende ou encore au Cercle de Bruges.

"L'arrivée de Yves Vanderhaeghe marque une volonté de professionnalisation accrue pour les Francs Borains avec le maintien de l'objectif de passer un palier supplémentaire", déclare Georges-Louis Bouchez dans le communiqué du RFB.

Le premier match de l'ère Vanderhaeghe pour les Francs Borains sera face au RFC Liège, le vendredi 21 novembre prochain à domicile. 

