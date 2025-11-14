Plusieurs diffuseurs ont tenté le coup : voici où suivre le Mondial...et rester éveillé jusqu'à 5h du matin

Dans moins de sept mois, la Coupe du Monde 2026 débutera, avec plus que probablement les Diables Rouges sur la grille de départ. Comme lors des précédentes éditions, il faudra se brancher sur la RTBF.

En cas de victoire contre le Kazakhstan et/ou le Liechtenstein, les Diables Rouges assureront leur qualification pour la Coupe du Monde, la quatrième de suite. Comme auparavant, l'événement de l'été sera diffusé en intégralité sur la RTBF, à la fois en télévision et en streaming sur le net.

La Dernière Heure rapporte pourtant que les trois tours d'appel d'offres ont suscité l'intérêt d'autres diffuseurs potentiels, à commencer par RTL. Mais l'écart entre l'offre et la demande étant trop élevé, le Mondial ne sera pas co-diffusé.

Une fameuse organisation

Avant même le coup d'envoi officiel le 11 juin au Stade Azteca de Mexico, la RTBF diffusera en direct le tirage au sort le 5 décembre. Cela permettra déjà d'y voir plus clair sur le calendrier de la compétition. Il faut dire qu'avec 48 équipes qualifiées au lieu de 32, l'organisation tournera parfois au casse-tête logistique.

38 jours de compétition au lieu de 28, 104 matchs au lieu de 64, 12 groupes de 4 équipes sur la grille de départ, l'apparition des seizièmes de finale, quatre fuseaux horaires différents : c'est un véritable marathon médiatique auquel la RTBF se prépare.

Les supporters devront eux aussi suivre une petite préparation en termes d'heures de sommeil : si bon nombre de matchs commenceront à 18 et 21h, d'autres rencontres débuteront sur le coup de 22h, minuit et même trois heures du matin. La finale du 19 juillet au MetLife Stadium de New York sera lancée à 21h.