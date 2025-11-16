Le RAEC Mons s'offre un transfert d'expérience, ex-international néerlandais en équipes de jeunes

Le mercato hivernal n'est pas encore ouvert, mais les joueurs libres peuvent bien sûr s'engager où et quand ils le souhaitent. Le RAEC Mons en a profité.

Juste avant la rencontre du RAEC Mons en déplacement au SL 16, les Dragons ont annoncé la signature d'un nouveau joueur, qui arrive libre : Bradley de Nooijer (28 ans). En test à Mons depuis plusieurs semaines, il a convaincu le club de lui offrir un contrat... et était d'ores et déjà disponible ce dimanche.

Ainsi, de Nooijer a débuté la rencontre gagnée par le RAEC Mons contre le SL 16, et est donc un renfort express particulièrement bienvenu pour les Dragons.

Un renfort défensif pour Mons

Latéral polyvalent, le Néerlandais formé au Sparta Rotterdam et international néerlandais U17 peut évoluer sur le tout le flanc gauche. Après avoir débuté aux Pays-Bas, Bradley de Nooijer a rejoint la D1 roumaine et le Viitorul Constanta en 2017, et y a disputé près de 150 matchs.

Après des passages en Ukraine et en Bulgarie, de Nooijer était laissé libre l'été dernier par le FC Buzau, autre club roumain. C'est maintenant en D1 ACFF qu'il va tenter d'avoir un impact immédiat.





Le RAEC Mons est actuellement à la lutte au sommet du classement de la D1 ACFF, au coude-à-coude avec Tubize-Braine.