Le mano à mano continue, les U23 du Standard et de l'Union inquiètent : le point sur la situation en D1 ACFF

La treizième journée de D1 ACFF n'a fait que confirmer les tendances. Voici le point sur la situation.

La treizième journée de D1 ACFF s’est déroulée ce week-end. Elle n’a fait que confirmer les tendances actuelles, tant dans le haut que dans le bas du classement.

Dans la course à la montée, Tubize-Braine et le RAEC Mons poursuivent leur mano à mano, avec huit longueurs d’avance sur Virton, qui a déjà vu le titre presque s’envoler après avoir perdu trop de points en début de saison.

Sur le podium, les Gaumais ont un point d’avance sur la belle surprise de ce premier tour, Habay-la-Neuve. Quatrième, le promu a déjà décroché sa septième victoire en battant les Zebra Elites et confirme sa superbe première saison en D1 ACFF. Juste derrière, le RFC Meux et les U23 du Sporting Charleroi ferment la colonne de gauche.

Les U23 de l'Union et du Standard sont dans le doute

Derrière, Stockay et l’Union Rochefortoise végètent loin des attentes, tandis que le Crossing Schaerbeek n’y arrive plus après un début de saison pourtant encourageant.

Neuvième, le club bruxellois n’a qu’une longueur d’avance sur les U23 de l’Union Saint-Gilloise et du Standard, qui nagent en plein doute. Avec deux victoires, quatre partages et sept défaites, les jeunes Rouches n’ont que deux points d’avance sur l’Union Namur, lanterne rouge. Avec le top 2, le groupe des poursuivants, les équipes du ventre mou et celles du bas de tableau, la D1 ACFF est à plusieurs vitesses cette saison et les écarts au classement sont déjà colossaux.

 Classement T P G P P B = Forme
1. Tubize Tubize 13 32 10 2 1 32-9 23 G G P G G
2. Mons Mons 13 32 10 2 1 31-9 22 G G P P G
3. Virton Virton 13 24 7 3 3 33-24 9 G P G G G
4. Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve 13 23 7 2 4 26-23 3 P G G G G
5. Meux Meux 13 20 6 2 5 21-21 0 P G G P G
6. Charleroi Charleroi 13 19 6 1 6 21-19 2 P P G P P
7. Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée 13 18 5 3 5 16-18 -2 G G P P P
8. Rochefort Rochefort 13 14 4 2 7 17-28 -11 P P G P P
9. Schaerbeek Schaerbeek 13 11 3 2 8 14-26 -12 P P P P P
10. Union SG Union SG 13 10 3 1 9 19-27 -8 P G P P G
11. SL16 FC SL16 FC 13 10 2 4 7 17-29 -12 P P P P P
12. Namur Namur 13 8 2 2 9 18-32 -14 P P G G P

Division 1 ACFF

 Journée 13
Union SG Union SG 4-0 Rochefort Rochefort
Meux Meux 2-0 Schaerbeek Schaerbeek
Tubize Tubize 4-1 Namur Namur
Virton Virton 2-0 Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée
SL16 FC SL16 FC 0-2 Mons Mons
Charleroi Charleroi 2-3 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve
