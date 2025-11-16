D1 ACFF : le SL 16 ne peut rien face au RAEC Mons, pas plus que les U23 carolos contre Habay-la-Neuve

Même si c'est la trêve internationale, on jouait en D1 ACFF ce week-end. Après la victoire de Tubize-Braine ce samedi, Mons a répondu ce dimanche.

Ce samedi, Tubize-Braine avait mis la pression sur Mons en dominant l'UR Namur et en prenant provisoirement la tête de la D1 ACFF. Les Dragons se déplaçaient ce dimanche au SL 16, sur le coup de 14h30, et devaient donc répondre.

Ils l'ont fait sans trembler : Mons l'a emporté (0-2) chez les U23 du Standard, grâce à des buts de Bamona et De Belder. Avec cette victoire, le RAEC revient à hauteur de Tubize, les deux équipes ayant le même nombre de points.

Notons que le RAEC Mons a débuté la rencontre avec un nouveau venu dans ses rangs : Bradley de Nooijer a signé un contrat après quelques semaines de test et était titulaire d'emblée.

Le SL 16, de son côté, aurait pu faire une bonne affaire et laisser Namur loin derrière, mais les jeunes Rouches restent finalement deux points devant les Merles, à l'avant-dernière place au classement.





Charleroi B également battu

Les Zébra Elites, de leur côté, recevaient Habay-la-Neuve et se sont inclinés sur le même score que le SL 16 (0-2). Le score était acquis en première période avec des buts de Ngoumou et Lamotte. Habay est quatrième au classement, Charleroi sixième.