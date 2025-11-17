Un groupe de 23 Belges arrêté par la police avant un match aux Pays-Bas

Ce samedi, avant la rencontre entre Willem II et le FC Emmen, 23 supporters belges ont été arrêtés aux abords du stade. Leur comportement a été jugé "à risque" par la police locale.

En Belgique, la trêve internationale concerne les championnats professionnels : la Jupiler Pro League et la Challenger Pro League, qui étaient donc à l’arrêt ce week-end.

Ce ne fut pas le cas chez nos voisins néerlandais, où seule l’Eredivisie observe une période de pause. En deuxième division, les matches se sont donc déroulés normalement ce week-end.

Une occasion pour des supporters belges, en lien avec un club néerlandais ou simplement férus de "Groundhopping", de franchir la frontière pour assister à une rencontre d’Eerste Divisie. C’est ce qu’a fait un groupe de 23 Belges ce samedi.

Arrêtés devant le stade de Willem II

Proches du FC Emmen, ils se sont rendus au stade de Willem II pour assister à la rencontre entre les deux clubs (1-1). Cependant, ajoute Omroep Brabant, leur comportement sur le parking du stade a été jugé à risque.

Alors que des agents de sécurité et des stewards se seraient approchés du groupe afin de poser quelques questions, plusieurs individus se seraient emportés et auraient commencé à crier. "Selon la police, leur comportement était similaire à celui d’incidents antérieurs impliquant des groupes similaires, à la suite desquels l’accès au stade leur avait été refusé", détaille le quotidien néerlandais.

Pour éviter toute escalade, la police locale a encerclé le groupe de supporters belges et l’a conduit jusqu’au poste le plus proche, leur comportement "présentant un risque de trouble à l’ordre public ou étant inapproprié". Après avoir fait leurs dépositions et payé une amende, les supporters n’ont été autorisés à rentrer chez eux que bien après le coup de sifflet final.