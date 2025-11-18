C'est signé ! Philippe Clement retrouve un club...et devra cravacher pour éviter la relégation

Philippe Clement a retrouvé un club. Comme pressenti, il va reprendre Norwich en charge, avec l'intention de redresser l'équipe en Championship.

Au chômage depuis son départ des Rangers l'hiver dernier, Philippe Clement a été officialisé comme nouveau coach de Norwich. Dans la foulée des premiers bruits de couloir, le club anglais a sorti un communiqué officiel pour confirmer la nouvelle.

Welcome to Norwich City, Philippe Clement 🔰



The Belgian has agreed to become our new head coach on a deal until 2029 ✍️ — Norwich City FC (@NorwichCityFC) November 18, 2025

L'entraîneur belge y a signé un contrat jusqu'en juin 2029. "Je suis vraiment enthousiaste à l’idée de cette opportunité. Je connais ce club depuis longtemps et, même s'il traverse une période difficile actuellement, nous sommes impatients de travailler avec les joueurs et le personnel pour redresser la situation".

Philippe Clement parle en 'nous', cela s'explique : il emmène avec lui Stephan Van Der Heyden, qu'il a connu en tant que joueur et dès ses premières années au Club de Bruges, où les deux hommes étaient dans le staff de Michel Preud'Homme. Ils ont ensuite collaboré chez les Glasgow Rangers.

Un quatrième championnat différent comme entraîneur

"Ma rencontre avec les propriétaires et l’écoute de leurs ambitions pour le club m’ont vraiment convaincu que c’est la meilleure solution. Ils ont de grands projets pour l’avenir, mais notre priorité à court terme est de redresser la situation et de redonner confiance à tous", poursuit Philippe Clement. De fait, l'équipe est mal en point : 23e de Championship malgré un effectif évalué à plus de 100 millions d'euros, Norwich reste sur 11 matchs sans victoire et compte quatre points de retard sur la première équipe hors de la zone rouge.

Le directeur sportif Ben Knapper est enthousiaste : "Dès que nous avons su que l'opportunité de les faire venir s'offrait à nous, nous n'avons pas hésité. Philippe est un entraîneur principal incroyablement expérimenté et renommé, dont les valeurs et les convictions correspondent parfaitement aux nôtres. Il apportera un leadership fort et une expérience impressionnante, ayant entraîné certains des plus grands clubs d'Europe".