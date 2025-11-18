Un Diable Rouge a été recalé par Manchester United : son club commence à douter

Manchester United a refusé la proposition de Chelsea cet été, qui voulait inclure Roméo Lavia dans le transfert d'Alejandro Garnacho.

Manchester United avait la possibilité de récupérer Roméo Lavia dans un échange proposé par Chelsea, mais le club a hésité. Même si Lavia est très talentueux, United était gêné par ses blessures à répétition. Selon ESPN, ce risque a poussé le club à refuser l’offre.

Chelsea avait recruté Lavia en 2023 pour 58 millions d’euros en provenance de Southampton, après avoir devancé Liverpool dans les négociations. Mais sa carrière à Stamford Bridge n’a pas démarré à cause de ses blessures. Depuis son arrivée, il n’a joué que 29 matchs, en a manqué 88 et n’a jamais disputé un match complet.

L’historique de blessures de Lavia a refroidi Manchester United

Les Blues voulaient inclure le milieu de terrain dans l’opération pour faire baisser le prix d'Alejandro Garnacho, mais Manchester United n’a pas accepté. Chelsea avait payé 40 millions d’euros pour signer l’ailier argentin.

Ironie du sort, on a appris la semaine dernière que Lavia s’était encore blessé, cette fois au quadriceps. Il avait dû quitter le terrain après quatre minutes lors du match de Ligue des champions contre Qarabag.

Même avec ses blessures, Lavia reste un joueur apprécié. Quand il est en forme, il montre de très belles choses. Comme Christopher Nkunku et Nicolas Jackson, Chelsea a tenté de l’inclure dans un deal.