🎥 Roméo Lavia sort encore blessé après 5 minutes, grosse déconvenue pour Chelsea à Qarabag

De retour dans le groupe de Chelsea depuis quelques semaines et titulaire ce mercredi soir à Qarabag, Roméo Lavia a été contraint de céder sa place dès la cinquième minute de jeu. Une nouvelle catastrophe pour le jeune Diable Rouge.

Victime d’une entorse assez lourde en début de saison, Roméo Lavia avait fait son retour dans le groupe de Chelsea à la mi-septembre et enchaînait depuis les rencontres.

Avec une titularisation et trois entrées en jeu en Premier League, ainsi que deux autres titularisations contre l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions et à Wolverhampton en EFL Cup, le milieu défensif semblait enfin se diriger vers une certaine stabilité, après un début de carrière déjà fortement freiné par les ennuis physiques.

Mais le jeune Diable Rouge (21 ans, une sélection) est retombé dans son calvaire ce mercredi soir. Titulaire sur la pelouse de Qarabag avec les Blues en Ligue des Champions, Roméo Lavia a été contraint de céder sa place dès la cinquième minute à la suite d’un duel. L’ancien joueur d’Anderlecht, de Manchester City et de Southampton enregistre ainsi sa neuvième (!) blessure depuis son arrivée à Stamford Bridge en 2023.

Roméo Lavia encore blessé, Chelsea laisse des plumes à Qarabag

Sans le médian défensif, dont Enzo Maresca a tant de fois déjà loué le talent malgré ses longues périodes d’absence, Chelsea a tout de même pris les commandes du match dès le quart d’heure de jeu grâce à Estevao (0-1, 16e). Mais ensuite, les Azerbaïdjanais sont parvenus à inverser la tendance.

Leandro Andrade a égalisé dès la demi-heure de jeu et, sur penalty dix minutes plus tard, Marko Jankovic a permis aux locaux de prendre l’avantage face à l’ogre de Premier League (2-1, 39e).

Chelsea a dû attendre la seconde période pour égaliser via Alejandro Garnacho (2-2, 53e), mais n’a jamais réussi à inscrire le troisième but. Les Blues comptent désormais sept points sur douze, le même bilan que… Qarabag, incroyable surprise de ce début d’édition 2025-2026.