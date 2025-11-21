"Ça, ce n'est jamais une bonne chose" : Éric Deflandre prudent avant RFC Liège - Francs Borains

Ce vendredi soir, le RFC Liège se déplacera aux Francs Borains. Un match qui s'annonce piégeux pour les Sang et Marine, qui ne sous-estimeront pas leurs adversaires, comme l'explique l'entraîneur adjoint Éric Deflandre au micro de son équipe.

Même si les Francs Borains sont 14e et le RFC Liège 4e, Éric Deflandre sait que ce ne sera pas simple : "Ce sont souvent des matchs compliqués là-bas. C’est une équipe qui joue fréquemment le maintien ces dernières saisons, mais qui, à domicile, pose beaucoup de problèmes. Nous avons analysé leurs prestations et ils sont plus forts que lors des saisons précédentes. Il faudra donc être à 100 % pour ramener un résultat positif de là-bas."

Yves Vanderhaeghe, nouvel entraîneur des Francs Borains

Les Francs Borains viennent d'ailleurs de recruter un nouveau coach bien connu en Belgique : Yves Vanderhaeghe. Une mauvaise nouvelle pour le RFC Liège ? "Effectivement, quand une équipe vient de changer d’entraîneur, lors du match suivant, tous les joueurs essayent de se montrer pour gagner leur place de titulaire. Ce sont donc souvent des joueurs plus motivés que d’habitude."

"Ce n’est jamais une bonne chose d’être l’équipe qui affronte un adversaire venant de changer de coach, mais ce sera à nous d’être au-dessus de ça," pointe-t-il. "Je suis persuadé que si nous mettons tout en œuvre sur le terrain pour gagner, nous pouvons le faire."

Le RFC Liège est maintenant bien installé dans ce fameux top 6 synonyme de playoffs (les deux premiers montent : ndlr). Une récompense après le bon travail fourni : "Nous avons fait ce qu’il fallait. Nous avons réalisé de très bonnes prestations, nous proposons du beau jeu, nous marquons des buts et nous encaissons également beaucoup moins que lors des saisons précédentes. C’est donc très positif. Nous avons aussi remporté pas mal de matchs à l’extérieur, ce qui fait la différence."

Nous sommes à notre place pour l’instant

"Donc oui, je pense que nous sommes à notre place pour l’instant," souligne-t-il. "À mon avis, nous ne sommes pas encore en mesure de rivaliser avec des clubs comme Beveren, Courtrai ou le Beerschot. Ce sont des équipes qui sont au-dessus de nous à tous les niveaux : budget, noyau, structure interne… Ce sont des clubs très professionnels. En ce qui concerne les autres clubs de la série, je pense que nous n’avons rien à leur envier. Nous sommes pour l’instant quatrièmes et nous espérons le rester encore très longtemps. C’est clairement une première partie de saison réussie pour nous."

Il ne comprend pas toujours le négativisme de l’équipe après une défaite : "Par exemple, quand on fait un partage à l’Olympic, alors que l’on sort de quatre victoires consécutives et que l’on prend encore un point contre une équipe qui en avait impérativement besoin et qui jouait à domicile. C’est ce que je trouve un peu dommage, car nous avons besoin de beaucoup de soutien. En ce qui nous concerne, nous allons continuer à travailler pour atteindre notre objectif."