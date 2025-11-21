Interview Jordy Soladio se relance aux Francs Borains : "L'objectif est de regarder vers le haut"

Jordy Soladio se relance aux Francs Borains : "L'objectif est de regarder vers le haut"
Photo: Royal Francs Borains
Après un passage difficile en Israël, Jordy Soladio est revenu l'été dernier aux Francs Borains. L'ancien attaquant de Dender espère désormais être bien lancé.

Jordy Soladio (27 ans) était l'une des recrues d'expérience des Francs Borains l'été dernier : après avoir connu la montée avec le FCV Dender, et disputé une bonne demi-saison en D1A, l'attaquant formé à Malines espérait ainsi se rappeler au bon souvenir du football belge.

Ses débuts ont été difficiles, entre manque de rythme et petites blessures qui l'ont empêché d'être à 100%. "J'ai connu quelques complications et actuellement, je ne suis toujours pas à 100%, mais je sens que petit-à-petit, je prends mes marques", se réjouit Soladio, qui a enfin connu la délivrance le 24 octobre en scorant son premier but face au Jong Gent.

La délivrance après un passage compliqué en Israël

"C'était très important pour moi, car me retrouver sur le flanc après cette période en Israël où j'ai également très peu joué, c'était difficile. J'essayais vraiment de revenir au plus vite, et le coach a tout fait pour que je démarre les matchs", continue Jordy Soladio pour Walfoot. "Alors quand j'ai enfin pu débuter et que j'ai fêté ça par un but, c'était une délivrance".

En revenant d'Israël, une bombe a explosé près de là où je jouais 

L'hiver dernier, sa signature en Israël avait pu surprendre, alors que le pays était en pleine situation de guerre. "Ma famille m'a accompagné avant la signature là-bas, nous avons été invités par le Maccabi Petah Tikva afin de voir de nos yeux que la vie sur place était normale", nous explique-t-il. "Ca nous a rassurés".

Surtout, Soladio se sentait désiré là-bas... pendant un temps. "Le coach et le directeur sportif qui me voulaient à tout prix ont été licenciés et je n'ai plus eu ma chance. Ca a compliqué les choses. En-dehors de ça, le contexte sur place ne m'a pas affecté, mais c'est en revenant en Belgique qu'une bombe a explosé près de cette région. Ca fait réfléchir", confesse cet aventurier du football passé également par la Lettonie ou encore le Vietnam... mais qui retrouve désormais la Belgique, dans un rôle de joueur d'expérience.

Les Francs Borains... vers le top 6 ? 

"C'est un rôle différent pour moi. Le reste du vestiaire sait que j'ai joué pour la montée avec Dender, mais je leur rappelle qu'à mes débuts là-bas, nous avions aussi eu du mal", raconte Soladio. "Puis, nous avons été chercher la montée, avec pas beaucoup plus de moyens qu'aux Francs Borains aujourd'hui. Le président parle de top 6. Compliqué cette saison ? Et pourquoi pas ? Nous avons de la qualité, de l'expérience, de la jeunesse, des revanchards - le même mix qu'à Dender à l'époque".

Et pour mener tout ce beau monde, actuellement 14e au classement, désormais un coach d'expérience aussi : Yves Vanderhaeghe. Presque l'opposé d'Igor de Camargo, inexpérimenté et qui a fait les frais du début de saison difficile. "C'était une surprise car je ne pense pas que c'était sa faute. Nous, joueurs, n'avons pas fait le job. Mais on sait que dans le foot, le coach paie les pots cassés", regrette Soladio, qui se réjouit cependant de travailler avec Vanderhaeghe.

Je ne crois pas que notre situation est si catastrophique

"On sent son expérience dans certaines de ses analyses et ses prises de parole, son vécu. Je suis néerlandophone donc ça facilite également ma relation avec lui. Je pense que nous pouvons faire de belles choses ensemble", estime l'attaquant, qui assure que le groupe ne pense pas en termes de maintien.

"Le vestiaire garde un excellent état d'esprit. Oui, il y a eu ce mauvais résultat contre l'Olympic Charleroi, mais on sait aussi qu'il suffit d'une victoire et on grimpe à nouveau vers la 10e place", souligne Soladio. "Je ne crois franchement pas que notre situation est si catastrophique. L'objectif est de regarder vers le haut, mais ça commence par enchaîner les résultats. Et j'espère y contribuer maintenant que j'ai le rythme". 

