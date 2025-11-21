Le transfert le plus cher de l'histoire du Racing ? Genk frappe un grand coup pour Konstantinos Karetsas

Konstantinos Karetsas est l'un des joyaux les plus convoités de notre championnat. Il est désormais aussi l'un des mieux gardés.

Majeur depuis deux semaines, mais déjà la troisième valeur marchande la plus élevée de la compétition (23 millions d'euros selon Transfermarkt) : Konstantinos Karetsas a beau connaître des hauts et des bas avec Genk, son potentiel est immense.

Cette semaine, le garçon a encore claqué un but absolument somptueux avec la Grèce : déjà son troisième en sélection. De quoi poursuivre sur sa lancée, lui qui avait déjà été décisif lors des trois derniers matchs de Genk.

Dimitri De Condé frappe un grand coup

Sous contrat jusqu'en juin 2027, Karetsas allait rentrer dans sa dernière année de contrat l'été prochain, de quoi pousser le Racing à le vendre pour éviter un manque à gagner sur un départ plus tardif. La direction a adopté une autre stratégie : celle de le prolonger. Le Limbourgeois a ainsi étendu son bail jusqu'en juin 2029.

Lire aussi… Le KRC Genk prêt à frapper un grand coup avec l'un de ses cadres›"Konstantinos est un joueur aux qualités exceptionnelles. Il a déjà réalisé des progrès impressionnants malgré son jeune âge, d’abord au sein de notre centre de formation puis en équipe première. Le fait qu’il concrétise désormais ses qualités par des statistiques confirme son immense potentiel. Nous sommes fiers de son engagement total envers le KRC Genk", se félicite le directeur sportif Dimitri De Condé dans le communiqué officiel.

Ce nouveau contrat ne signifie pas que Konstantinos Karetsas restera forcément plus longtemps à Genk. Mais il confirme que les clubs intéressés par le joueur devront battre le record du transfert sortant le plus cher de l'histoire du Racing. Il est détenu depuis cet été par Tolu Arokodare (26 millions).