Yves Vanderhaeghe en force ! Les Francs Borains revivent, le RFC Liège fait grise mine

Les Francs Borains ont retrouvé le goût de la victoire face au RFC Liège. Une entrée en matière idéale pour Yves Vanderhaeghe.

Lors du dernier match à domicile des Francs Borains, l'automne donnait encore des couleurs dorées aux alentours du Stade Robert Urbain et Igor De Camargo était encore sur le banc. Une trêve internationale plus tard, ce sont pas moins de six centimètres de neige que les bénévoles ont dû déblayer pour qu'Yves Vanderhaeghe puisse coacher son premier match dans le Borinage.

Dans le camp d'en face, le RFC Liège voulait retrouver son rythme du mois d'octobre : les Sang et Marine restaient sur trois matchs de rang sans victoire en D1B. En première mi-temps, les Liégeois ont pris le jeu à leur compte, mais sans rassurer : Jordi Bellin a dû sortir pas moins de six arrêts.

Deuxième but de la saison pour Massimo Bruno

Les Francs Borains ont même pris l'avantage en fin de première mi-temps sur un tir dévié de Massimo Bruno. Dos au mur, les visisteurs ont poussé dans le deuxième acte. Mais la solidarité et les valeurs de travail martelées par Yves Vanderhaeghe ont fait effet.

Les locaux ont en effet bien résisté, parvenant même à faire le break en toute fin de match via Lucas Lima, monté au jeu. Une victoire qui permet à l'équipe de reprendre des couleurs pour lancer l'ère Yves Vanderhaeghe.

En revanche, le RFC Liège confirme son coup de mou et pourrait être rejoint par Lommel et Eupen à la quatrième place. Pas de bon augure avant les matchs à venir contre le Beerschot et Courtrai.