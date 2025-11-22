Bonne nouvelle pour Vincent Kompany avant le prochain match du Bayern !

L'incertitude planait concernant la présence de Manuel Neuer pour le match du Bayern de ce samedi après-midi. On en sait désormais plus.

Selon le journaliste chez Sky Sport, Florian Plettenberg, le gardien sera finalement bien disponible contre Fribourg ce samedi. Il s'est remis d'une infection gastro-intestinale.

L'incertitude planait encore ce vendredi, comme l'avait souligné Vincent Kompany en conférence de presse : "Pour Manuel Neuer, il faut voir. Il a été un peu malade. J’espère qu’il sera de retour à l’entraînement aujourd’hui."

Finalement, il avait bel et bien participé à la séance, comme l'a révélé le Bild. Cela présageait déjà du bon pour le match de ce week-end. Et cela est désormais confirmé.

Bonne nouvelle donc au final pour les Bavarois. Ils espèrent renouer avec la victoire suite à leur nul à Berlin. Le coup d'envoi du match contre Fribourg sera donné à 15h30.

Une série à poursuivre

Une série à poursuivre

Si la série de matchs victorieux du Bayern s'est arrêtée avant la trêve à seize, une série de matchs en étant invaincus est toujours d'actualité. Les Bavarois sont actuellement sur 17 matchs sans défaite depuis le début de saison et espèrent évidemment poursuivre leur série.