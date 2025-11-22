Bonne nouvelle pour Vincent Kompany avant le prochain match du Bayern !

Bonne nouvelle pour Vincent Kompany avant le prochain match du Bayern !
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'incertitude planait concernant la présence de Manuel Neuer pour le match du Bayern de ce samedi après-midi. On en sait désormais plus.

Selon le journaliste chez Sky Sport, Florian Plettenberg, le gardien sera finalement bien disponible contre Fribourg ce samedi. Il s'est remis d'une infection gastro-intestinale.

L'incertitude planait encore ce vendredi, comme l'avait souligné Vincent Kompany en conférence de presse : "Pour Manuel Neuer, il faut voir. Il a été un peu malade. J’espère qu’il sera de retour à l’entraînement aujourd’hui."

Finalement, il avait bel et bien participé à la séance, comme l'a révélé le Bild. Cela présageait déjà du bon pour le match de ce week-end. Et cela est désormais confirmé.

Bonne nouvelle donc au final pour les Bavarois. Ils espèrent renouer avec la victoire suite à leur nul à Berlin. Le coup d'envoi du match contre Fribourg sera donné à 15h30. 

Une série à poursuivre

Lire aussi… "Il n'a pas besoin de moi" : Besnik Hasi a rencontré Vincent Kompany et évoque le cas de Nathan De CatSi la série de matchs victorieux du Bayern s'est arrêtée avant la trêve à seize, une série de matchs en étant invaincus est toujours d'actualité. Les Bavarois sont actuellement sur 17 matchs sans défaite depuis le début de saison et espèrent évidemment poursuivre leur série.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Bayern Munich
Freiburg
Manuel Neuer
Vincent Kompany

Plus de news

"Il n'a pas besoin de moi" : Besnik Hasi a rencontré Vincent Kompany et évoque le cas de Nathan De Cat

"Il n'a pas besoin de moi" : Besnik Hasi a rencontré Vincent Kompany et évoque le cas de Nathan De Cat

10:30
"Ce n'est pas une saison parfaite" : Vincent Kompany veut encore rendre le Bayern plus fort

"Ce n'est pas une saison parfaite" : Vincent Kompany veut encore rendre le Bayern plus fort

18:20
Un titulaire suspendu, des attaquants revenus tard : la composition probable de l'Union Saint-Gilloise

Un titulaire suspendu, des attaquants revenus tard : la composition probable de l'Union Saint-Gilloise

11:40
"Parfois, c'est bien d'être au milieu des joueurs" : Kompany s'exprime sur sa participation aux entraînements

"Parfois, c'est bien d'être au milieu des joueurs" : Kompany s'exprime sur sa participation aux entraînements

15:00
"C'est le départ rêvé" : l'histoire d'Yves Vanderhaeghe aux Francs Borains commence parfaitement

"C'est le départ rêvé" : l'histoire d'Yves Vanderhaeghe aux Francs Borains commence parfaitement

11:20
🎥 Quand Vincent Kompany s'investit pleinement avec ses joueurs à l'entraînement

🎥 Quand Vincent Kompany s'investit pleinement avec ses joueurs à l'entraînement

21/11
"Propre techniquement" : les médias français optimistes après le match d'Arthur Vermeeren face à Nice

"Propre techniquement" : les médias français optimistes après le match d'Arthur Vermeeren face à Nice

10:00
"La perfection n'existe pas" : Vincent Kompany réagit aux éloges d'une légende du Bayern

"La perfection n'existe pas" : Vincent Kompany réagit aux éloges d'une légende du Bayern

21/11
Le Bayern de Vincent Kompany va passer la cinquième pour prolonger l'un de ses cadres

Le Bayern de Vincent Kompany va passer la cinquième pour prolonger l'un de ses cadres

14:20
"C'est ça qui m'a plu" : Sébastien Pocognoli revient sur son départ de l'Union Saint-Gilloise

"C'est ça qui m'a plu" : Sébastien Pocognoli revient sur son départ de l'Union Saint-Gilloise

09:30
Et si c'était la solution ? Julien Duranville vers un départ de Dortmund en prêt cet hiver ?

Et si c'était la solution ? Julien Duranville vers un départ de Dortmund en prêt cet hiver ?

08:30
"On n'est pas meilleurs amis" : Olivier Renard met les choses au clair sur sa relation avec Besnik Hasi

"On n'est pas meilleurs amis" : Olivier Renard met les choses au clair sur sa relation avec Besnik Hasi

09:00
1
"Cela m'a fait un peu sourire" : Olivier Renard sort du silence et réagit aux critiques

"Cela m'a fait un peu sourire" : Olivier Renard sort du silence et réagit aux critiques

08:00
Plus de tricherie possible : la Premier League suit l'UEFA avec un nouveau règlement financier

Plus de tricherie possible : la Premier League suit l'UEFA avec un nouveau règlement financier

07:40
Nicky Hayen revoit ses plans avant Charleroi : "La défaite à Anderlecht a laissé des traces"

Nicky Hayen revoit ses plans avant Charleroi : "La défaite à Anderlecht a laissé des traces"

07:20
Quelles retrouvailles entre Anthony Vanden Borre et Besnik Hasi ? "Si je le croise dimanche,..."

Quelles retrouvailles entre Anthony Vanden Borre et Besnik Hasi ? "Si je le croise dimanche,..."

07:00
Un combi-car de 4 kilomètres : la parade à la belge d'un groupe de supporters face au règlement

Un combi-car de 4 kilomètres : la parade à la belge d'un groupe de supporters face au règlement

06:30
1
Henry et Mehssatou insuffisants, El Hankouri a essayé : les notes du Standard contre Zulte Waregem Analyse

Henry et Mehssatou insuffisants, El Hankouri a essayé : les notes du Standard contre Zulte Waregem

23:00
4
Yves Vanderhaeghe en force ! Les Francs Borains revivent, le RFC Liège fait grise mine

Yves Vanderhaeghe en force ! Les Francs Borains revivent, le RFC Liège fait grise mine

23:15
À 11 contre 10 pendant 70 minutes, le Standard reste muet contre Zulte et perd deux nouveaux points

À 11 contre 10 pendant 70 minutes, le Standard reste muet contre Zulte et perd deux nouveaux points

22:41
Eupen tient jusqu'au bout chez le leader ! Les Pandas reprennent avec l'une des suprises du weekend

Eupen tient jusqu'au bout chez le leader ! Les Pandas reprennent avec l'une des suprises du weekend

22:20
Le premier transfert estival d'Anderlecht enfin sur le terrain : "Ma blessure a été un énorme coup dur"

Le premier transfert estival d'Anderlecht enfin sur le terrain : "Ma blessure a été un énorme coup dur"

21:40
Le transfert le plus cher de l'histoire du Racing ? Genk frappe un grand coup pour Konstantinos Karetsas

Le transfert le plus cher de l'histoire du Racing ? Genk frappe un grand coup pour Konstantinos Karetsas

21:20
1
Merci Kompany...ou pas ? La règle particulière que Besnik Hasi pourrait mettre en place à Anderlecht

Merci Kompany...ou pas ? La règle particulière que Besnik Hasi pourrait mettre en place à Anderlecht

21:00
"C'était vraiment mon sentiment" : Sébastien Pocognoli explique la raison de son départ de l'Union

"C'était vraiment mon sentiment" : Sébastien Pocognoli explique la raison de son départ de l'Union

20:30
1
La relève belge déjà prête ? Le CIES présente un nouveau top 10

La relève belge déjà prête ? Le CIES présente un nouveau top 10

20:00
Jordy Soladio se relance aux Francs Borains : "L'objectif est de regarder vers le haut" Interview

Jordy Soladio se relance aux Francs Borains : "L'objectif est de regarder vers le haut"

19:30
Un Anderlechtois va se faire opérer : "Il avait voulu reprendre avec le groupe mais il n'était plus le même"

Un Anderlechtois va se faire opérer : "Il avait voulu reprendre avec le groupe mais il n'était plus le même"

19:00
🎥 Daan Dierckx ne se cache pas après la nouvelle déception du Standard : "Je dois quand même dire la vérité" Interview

🎥 Daan Dierckx ne se cache pas après la nouvelle déception du Standard : "Je dois quand même dire la vérité"

00:20
Le Standard privé de sa victoire ? L'Antwerp revient à la charge...avec une solution créative

Le Standard privé de sa victoire ? L'Antwerp revient à la charge...avec une solution créative

18:40
La blessure de trop : Zinho Vanheusden et le football professionnel, c'est terminé

La blessure de trop : Zinho Vanheusden et le football professionnel, c'est terminé

17:55
4
Une légende du Bayern ravie par le travail de Vincent Kompany : "Avec lui, on parle enfin de football"

Une légende du Bayern ravie par le travail de Vincent Kompany : "Avec lui, on parle enfin de football"

20/11
Anderlecht entre en concurrence avec la Juventus dans sa recherche d'un attaquant

Anderlecht entre en concurrence avec la Juventus dans sa recherche d'un attaquant

17:30
Après les supporters d'Anderlecht, les fans d'une autre équipe de Pro League prennent une grande décision

Après les supporters d'Anderlecht, les fans d'une autre équipe de Pro League prennent une grande décision

17:00
"J'aimerais beaucoup revivre cela" : Matisse Samoise ambitieux avec La Gantoise

"J'aimerais beaucoup revivre cela" : Matisse Samoise ambitieux avec La Gantoise

16:30
Le Club de Bruges ne veut pas laisser partir ce cadre cet hiver

Le Club de Bruges ne veut pas laisser partir ce cadre cet hiver

16:00

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 11
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 1-1 Hoffenheim Hoffenheim
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 15:30 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach
Wolfsburg Wolfsburg 15:30 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FC Augsburg FC Augsburg 15:30 Hambourg Hambourg
Bayern Munich Bayern Munich 15:30 Freiburg Freiburg
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 15:30 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
1. FC Cologne 1. FC Cologne 18:30 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
RB Leipzig RB Leipzig 23/11 Werder Brême Werder Brême
FC St. Pauli FC St. Pauli 23/11 Union Berlin Union Berlin
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved