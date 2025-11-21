"La perfection n'existe pas" : Vincent Kompany réagit aux éloges d'une légende du Bayern

Le Bayern reçoit Fribourg pour le compte de la onzième journée de Bundesliga ce samedi. Vincent Kompany s'est exprimé en conférence de presse avant cette rencontre.

Le moment pour lui de faire le bilan de l’infirmerie : "Pour Manuel Neuer, il faut voir. Il a été un peu malade. J’espère qu’il sera de retour à l’entraînement aujourd’hui. Serge Gnabry ne sera probablement pas disponible. Il a ressenti quelque chose à son retour de l’équipe nationale. Peut-être qu’il reviendra pour le match après celui contre Fribourg. Joshua Kimmich sera définitivement là demain. Hiroki Itō fera son retour dans le groupe."

Alphonso Davies est récemment revenu à l’entraînement, mais il faudra encore un peu patienter avant qu’il fasse son retour. "Alphonso est un athlète incroyable. Même s’il n’est pas encore à 100 %, il est probablement déjà à nouveau le joueur le plus rapide de l’équipe. Avec Phonzy, il faut un peu de patience. S’il joue un ou deux matchs cette année, ce serait déjà fantastique."

Vincent Kompany a récemment reçu les éloges d’Uli Hoeneß. Il s’est exprimé à ce propos : "La perfection n’existe pas. Même quand tout se passe bien, on en veut toujours plus, cela ne changera jamais. Je gère les compliments de la même manière que les critiques."

"Je me concentre sur le prochain match", souligne-t-il. "Nous avons un bon ressenti au club, aussi au niveau de l’atmosphère. Je veux faire mon travail, motiver les gars et m’assurer qu’ils prennent les bonnes décisions. Tout peut arriver durant un match, mais je suis confiant quant à notre capacité à toujours réussir."

Préface du match contre Fribourg

Il a ensuite préfacé le prochain match : "Fribourg est l'un des meilleurs exemples de constance. Je suis un grand fan de la constance dans le football. Ils ont un entraîneur qui a lui-même été joueur là-bas. Ils n'ont jamais vraiment changé leur manière de faire, seulement apporté de petits ajustements. Les matchs contre eux ne sont jamais simples, ils peuvent rivaliser avec n'importe quelle équipe. Beaucoup de compliments au club et à l'organisation. J'ai vraiment hâte de ce match."