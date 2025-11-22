"C'est le départ rêvé" : l'histoire d'Yves Vanderhaeghe aux Francs Borains commence parfaitement

Premier match et première victoire pour Yves Vanderhaeghe avec les Francs Borains. Le coach est revenu sur la victoire de son équipe face au RFC Liège.

Sans être forcément brillants, les Francs Borains se sont imposés 2-0 face au RFC Liège, actuel 4e du championnat. Un très bon résultat pour les Verts qui figurent loin derrière les Sang et Marine au classement.

Yves Vanderhaeghe a tiré son analyse au micro de Sudinfo après le choc wallon : "Nous avons eu un peu de mal au début. Mais Liège ne s’est pas non plus créé d’occasions franches. Puis, nous avons eu ce petit brin de chance avec ce ballon qui file au-dessus, mais qu’un défenseur dévie."

Les Francs Borains bien en place ?

Il souligne la solidité de son équipe : "Nous étions bien en place en deuxième mi-temps. Et mon attaquant de pointe fait le bon pressing ! Nous avons été généreux dans les efforts, dans les courses en profondeur et je suis très fier de mes joueurs. C’est le départ rêvé."

Les Francs Borains avaient ouvert le score à la 36e suite à une frappe déviée de Massimo Bruno. Un but quelque peu chanceux, mais qui a permis aux Verts de mener. Le RFC Liège a ensuite poussé, mais en vain. En fin de match, à la 87e, Lucas Lima a doublé la mise, une nouvelle fois d’une manière plutôt chanceuse. En voulant dégager, Jordan Bustin a vu son ballon contré par Lima. Chanceusement pour l’équipe à domicile, ce dernier a lobé Jordi Belin et a terminé au fond des filets. Le score est ensuite resté inchangé.

FT | Les Francs Borains remportent le choc wallon. 🟢✅ #RFBFCL pic.twitter.com/l5wmwlw7Yh — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 21, 2025

Samedi prochain, Yves Vanderhaeghe et ses hommes auront un nouveau défi qui s’annonce également compliqué. Les Verts se déplaceront à Molenbeek pour affronter le RWDM.