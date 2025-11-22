Donald Trump interdit les supporters de deux pays à la Coupe du monde 2026

Donald Trump interdit les supporters de deux pays à la Coupe du monde 2026
Photo: © photonews

L'administration Trump a confirmé que les supporters haïtiens et iraniens ne seront pas autorisés à se rendre aux États-Unis pour la Coupe du monde 2026. Le président n'a prévu aucun assouplissement de la réglementation en vigueur.

Donald Trump poursuit sa tournée médiatique en mode "football" avant la Coupe du monde 2026. Souvent aperçu aux côtés du président de la FIFA, Gianni Infantino, le président américain a notamment reçu Cristiano Ronaldo cette semaine aux États-Unis.

Trump et son administration veulent que le Mondial 2026 soit un succès et une nouvelle vitrine pour le football aux États-Unis. Malgré cela, aucune des lois récemment mises en place ne sera assouplie, notamment celles concernant l’entrée sur le territoire américain.

Pas de supporters iraniens ni haïtiens à la Coupe du monde 2026

Parmi ces textes, une loi validée en juin dernier interdit l’entrée aux ressortissants de 19 pays, dont l’Iran, situé en zone Asie et déjà qualifié de la Coupe du monde 2026 depuis longtemps.

Cette semaine, un deuxième pays concerné s’est qualifié pour la Coupe du monde : Haïti, qui disputera la deuxième phase finale de son histoire, la première depuis 1974.

Donald Trump n’a cependant prévu aucune exception. Son administration a confirmé au média Politico que, comme pour les Iraniens, seuls les joueurs haïtiens, leur famille proche et l’entourage de la sélection pourront voyager aux États-Unis grâce à une dérogation spécifique aux grands événements sportifs. Les supporters haïtiens et iraniens ne pourront donc pas se rendre sur place pour encourager leur équipe.

