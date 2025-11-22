"Propre techniquement" : les médias français optimistes après le match d'Arthur Vermeeren face à Nice

"Propre techniquement" : les médias français optimistes après le match d'Arthur Vermeeren face à Nice

Arthur Vermeeren a enchaîné une deuxième titularisation de suite en Ligue 1 ce vendredi. Le milieu défensif a participé à la large victoire de son équipe, 1-5, contre l'OGC Nice de Charles Vanhoutte. Voici ce qu'a pensé la presse française de sa prestation.

Arthur Vermeeren a été plutôt intéressant dans cette rencontre. Les médias français se veulent optimistes le concernant. Foot Mercato lui attribue la note de 7 sur 10. "Le jeune Belge a encore très bien travaillé dans l’entrejeu phocéen. Intelligent dans son placement, il s’est offert quelques retours de grande classe. Dans la construction du jeu, il a fait parler sa technique et son expérience malgré son jeune âge. Un nouveau match de grande qualité," écrit le média français.

Le média marseillais, Le Phocéen, est également positif et lui donne la même note. Le média souligne qu'il a alterné "des phases très intéressantes avec ballon" et "des moments un peu plus compliqués dans les transitions défensives." Son match est qualifié de "très bon".

Sa performance est largement analysée : "Il a brillé par sa propreté technique, notamment dans des zones sous pression, où son sens du tempo et ses surfaces de pied ont permis à l’OM de respirer. Quelques oublis défensifs subsistent, mais son activité et sa capacité à accélérer le jeu parlent pour lui. Dans un match ouvert, il a tenu son rang et confirmé qu’il progresse de semaine en semaine."

Une note de 6/10

90 Minutes lui attribue une note légèrement plus faible : 6/10, précisant qu'il n'a pas été irréprochable : "Arthur Vermeeren a été en difficulté dans les duels pour récupérer des ballons." Avant de souligner qu'il "a été à l'aise pour servir ses coéquipiers avec parfois des remises étonnantes en arrière." Le média pointe également sa "belle partition technique". Pour conclure, il souligne un manque d'audace.

Maxifoot, de son côté, lui donne la note de 7 sur 10. Une performance "très mature" est évoquée, précisant que "sa justesse technique" et "sa qualité de lecture ont fluidifié toutes les relances marseillaises". Son placement a également été mis en avant : "Toujours bien placé, toujours propre, il a coupé plusieurs transitions niçoises et servi de relais fiable pour lancer les attaques. Une prestation d'équilibre."

