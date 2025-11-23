Déjà de retour pour reconquérir la Serie A ? Les nouvelles rassurantes d'Antonio Conte sur Romelu Lukaku

Déjà de retour pour reconquérir la Serie A ? Les nouvelles rassurantes d'Antonio Conte sur Romelu Lukaku
Photo: © photonews

Le Napoli a-t-il fini de manger son pain noir ? L'équipe se remet à gagner et Romelu Lukaku travaille individuellement à son retour à la compétition. Antonio Conte a donné des nouvelles de son attaquant fétiche.

Pour voir le duo Kevin De Bruyne - Romelu Lukaku attendu par Naples depuis le début de saison, il faudra encore patienter. Des deux Diables, c'est bien Lukaku qui reviendra le premier. De quoi passer à autre chose après des derniers mois rendus très difficiles par sa grave blessure et la disparition de son père.

Le sourire revient sur son visage : "Romelu s'entraîne à nouveau, bien que cela se fasse pour le moment de manière individuelle", a déclaré Antonio Conte au micro de DAZN. "Nous devons continuer à bien l'encadrer".

L'entraîneur italien reste prudent : "N'oubliez pas qu'il revient d'une blessure grave. En tout cas, c'est très important qu'il puisse être à nouveau avec le groupe". Big Rom était présent au stade pour la victoire 3-1 contre l'Atalanta, assistant notamment au premier but de Noa Lang depuis son arrivée.

Un pilier du vestiaire

Lukaku a célébré avec enthousiasme depuis les tribunes. "Tout comme Zambo Anguissa (qui est également blessé), sa valeur dans le vestiaire est inestimable. Ils sont positifs, apportent de l'énergie. Sous cet angle, ils nous manquent aussi sur le terrain, pas seulement en matière de qualité mais aussi par leur expérience".

Naples a provisoirement pris la tête du classement après sa victoire. Une véritable bouffée d'oxygène après la morosité des dernières semaines avant la trêve. Le retour de Romelu Lukaku à la compétition sera un autre tournant, d'autant que le Diable Rouge est attendu pour la fin du mois.

