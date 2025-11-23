Paolino Bertaccini fait couler José Riga et Stockay, Virton en force au Crossing : les résumés de D1 ACFF

Photo: © photonews

La 14e journée de D1 ACFF s'est poursuivie cette après-midi avec trois rencontres au programme. Petit tour d'horizon sur nos pelouses.

Après trois défaites de rang, Stockay devrait se reprendre à domicile contre l'Union Namur. C'est que malgré sa dernière place, cette dernière était en regain de forme ces dernières semaines. Et cela s'est confirmé chez les Stockalis.

L'Union a ouvert le score en milieu de première mi-temps par Paolino Bertaccini. Dos au mur au repos, Stockay comptait sur la deuxième mi-temps pour inverser la tendance, mais c'est tout l'inverse qui s'est produit. Namur a inscrit trois nouveaux buts dans la dernière demi-heure via Bertaccini, Oumar Traoré et Walid Aabdi. Grâce à sa victoire 0-4, l'Union Namur laisse la dernière place au SL 16. De son côté, Stockay n'est toujours qu'à un point du top 6 mais inquiète sérieusement.

Virton sans trembler

Autre victoire nette à l'extérieur, celle de Virton du côté du Crossing Schaerbeek. Malgré un début de match équilibré, il n'a fallu que dix minutes à l'Excel pour inscrire trois buts coup sur coup dans le troisième quart d'heure par l'entremise de Mayron De Almeida, Gaëtan Arib et Modeste Duku.

0-3 au repos, c'est aussi le score final de la rencontre. Virton enchaîne une quatrième victoire de rang et revient à huit points du duo de tête toujours composé de Mons et Tubize-Braine. De son côté, le Crossing Schaerbeek est rejoint par l'Union Namur en bas de tableau.

Le troisième et dernier match de l'après-midi opposait les deux bonnes surprises du début de saison, Habay et Meux. Les deux promus sont respectivement quatrièmes et cinquièmes. Tout s'est joué en deuxième mi-temps : Habay a ouvert le score via Matheo Vandaele à 20 minutes du terme mais la carte rouge de Mathis Quiévreux a relancé Meux, qui a égalisé dans la foulée grâce à Amaury Lotte pour maintenir l'écart de trois points entre les deux formations.

Commentaire
Division 1 ACFF
Meux
RUSA Schaerbeek

Division 1 ACFF

 Journée 14
Union SG Union SG 2-1 SL16 FC SL16 FC
Rochefort Rochefort 1-5 Tubize-Braine Tubize-Braine
Mons Mons 2-0 Charleroi Charleroi
Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve 1-1 Meux Meux
Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée 0-4 Namur Namur
Schaerbeek Schaerbeek 1-3 Virton Virton
