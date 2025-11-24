🎥 L'ancien félin de Charleroi a bel et bien sept vies : Hervé Koffi en héros après une saison blanche

🎥 L'ancien félin de Charleroi a bel et bien sept vies : Hervé Koffi en héros après une saison blanche
Photo: © photonews
Hervé Koffi est désormais actif à Angers. Ce weekend, il a tout bonnement dégoûté les attaquants de Toulouse.

À Charleroi, Hervé Koffi pouvait enchaîner des arrêts grandioses sur sa ligne et des trous d'air incompréhensibles. Mais ses prestations dans le Pays Noir ont tout de même convaincu Lens de déposer 2,5 millions. Cinq ans après son arrivée à Mouscron en provenance de Lille, Koffi revenait avec certaines ambitions dans le Nord. Mais sa première saison n'a pas été à la hauteur de ses espérances.

L'ancienne panthère du Mambourg n'a été titularisé en Ligue 1 qu'à cinq reprises...avec quatre défaites à la clé. Même le départ de Brice Samba lors du mercato hivernal et l'arrivée de Cédric Berthelin comme entraîneur des gardiens n'ont pas arrangé les choses. Koffi a même disputé deux matchs avec la réserve en cinquième division.

De retour au premier plan

Si bien que malgré un contrat le liant encore au Racing jusqu'en 2028, son salut est passé par un prêt cet été. Une opération salvatrice : à Angers, l'ancien portier carolo a retrouvé une place de titulaire et sa présence sur la ligne de but.

Ce weekend, il a joué un rôle prépondérant dans la victoire 0-1 des siens à Toulouse. Le TFC a tout fait pour marquer, en vain : trois tirs sur la latte et six repoussés à bout portant par Koffi, qui été élu homme du match et figure dans l'équipe type du weekend en Ligue 1.

"Hervé, c'est quelqu'un qui rayonne. Avec nous, c'est beaucoup plus qu'un gardien. Ce qu'il peut dégager comme sérénité et simplicité auprès du reste du groupe, c'est vraiment énorme. Vous voyez les matches mais moi, je vois aussi tout le reste. C'est vraiment une belle personne en plus d'être un grand gardien", s'enthousiasme son entraîneur Alexandre Dujeux dans L'Equipe.

Le staff angevin est sous le charme : "Rayonner, c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à briller. Lui, il rayonne sans avoir besoin de forcer le trait. C'est un apport fantastique pour nous". Malheureusement pour Angers, Lens n'a pas inclu d'option d'achat.

