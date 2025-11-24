Encore une lourde défaite : Sébastien Pocognoli explique pourquoi son bilan est si contrasté à l'AS Monaco

Sébastien Pocognoli a connu des débuts difficiles à l'AS Monaco. Depuis son arrivée, les Monégasques affichent un bilan de 7 points sur 21 et ont de nouveau été battus ce week-end à Rennes, sur le score de 4-1.

Sébastien Pocognoli déçoit pour l’instant à l’AS Monaco. Depuis qu’il a pris les commandes de l’équipe, il n'a engrangé que 7 points sur 21 en Ligue 1, le plus mauvais début de saison pour un entraîneur monégasque depuis Robert Moreno en 2020.

Ce week-end, il a de nouveau connu une lourde défaite, 4-1 sur la pelouse de Rennes, pour la deuxième fois consécutive. "Cette rencontre à Rennes résume bien notre saison en termes d’inconstance. Nous réalisons une première mi-temps correcte et une deuxième complètement ratée", a déclaré Pocognoli aux médias du club.

Sébastien Pocognoli cherche des repères à Monaco

"Nous ne cherchons pas d’excuses dans les blessures ou la fatigue des matchs européens. Il faut retrouver de la stabilité, ce qui sera facilité par le retour des joueurs blessés. Nous devons travailler sur des principes de base qui garantiront des résultats plus réguliers jusqu’à la fin de l’année", a-t-il ajouté.

Pour l’instant, les résultats ne suivent pas et aucune amélioration notable n’est visible par rapport à la période précédant son arrivée, même si Pocognoli estime le contraire : "J’ai suivi tous les matches de l’AS Monaco cette saison, et parfois, il manquait une certaine cohésion d’équipe. Elle est revenue après mon arrivée, mais il est clair que cette mentalité doit être constamment stimulée."

Lire aussi… Sébastien Pocognoli aurait-il pu revenir au Standard cet été ? "J'ai d'abord pensé à mon développement"Sur les problèmes rencontrés face à Rennes, l’ancien entraîneur de l’Union n’a pas insisté. Il reste positif et croit en un retournement de situation : "C’est un coup dur, mais c’est aussi un bon test pour voir comment nous allons rebondir."

Monaco
Sébastien Pocognoli

Ligue 1

 Journée 13
Nice Nice 1-5 Marseille Marseille
Lens Lens 1-0 Strasbourg Strasbourg
Rennes Rennes 4-1 Monaco Monaco
PSG PSG 3-0 Le Havre Le Havre
Auxerre Auxerre - Lyon Lyon
Toulouse Toulouse -1 Angers Angers
Brest Brest 3-2 Metz Metz
Nantes Nantes 1-1 Lorient Lorient
Lille OSC Lille OSC 4-2 Paris FC Paris FC
