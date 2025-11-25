🎥 Après des mois de silence : Lois Openda retrouve le chemin des filets et la Juventus bat Bodo Glimt

Lois Openda peut enfin souffler, le Diable Rouge vient d'ouvrir son compteur but avec la Juventus ce soir contre Bodo Glimt.

Le moment que tout le monde attendait est enfin arrivé. Après de longs mois sans marquer, Lois Openda a retrouvé le chemin des filets avec la Juventus. Son compteur était resté bloqué depuis le début de la saison et son dernier but en club remontait au 11 avril 2025 face à Wolfsburg.

La libération

Ce mardi soir, c’est en Ligue des champions contre le Bodo Glimt que l’attaquant belge s’est libéré. Sur une frappe détournée de Kenan Yildiz, Openda a suivi l’action et a conclu du pied droit.

Ces dernières semaines, il avait été critiqué, aussi bien avec les Diables Rouges que dans la presse italienne. Manque de confiance, doutes, manque d’efficacité, tout y est passé.

La Juventus a profité de cette égalisation pour prendre l’avantage dans le jeu. L’équipe a continué à pousser et a remporté le match 1-2.

Avec ces trois points, la Vieille Dame totalise six unités et remonte provisoirement à la vingt et unième place.