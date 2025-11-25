De bon augure pour les A ? Les U19 de l'Union s'accrochent en Youth League et peuvent encore se qualifier

De bon augure pour les A ? Les U19 de l'Union s'accrochent en Youth League et peuvent encore se qualifier
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise affrontera Galatasaray ce mardi soir en Ligue des Champions. Les équipes U19 des deux clubs se sont rencontrées en Youth League cet après-midi et ont partagé l'enjeu, ce qui constitue un bon résultat pour les Bruxellois.

Est-ce un bon signe pour l'équipe première ? Espérons-le. Ce mardi après-midi, l'équipe U19 de l'Union Saint-Gilloise a décroché son quatrième point en Youth League face à Galatasaray.

Jusqu'à présent, les jeunes Bruxellois n'avaient battu que Newcastle, mais ils viennent de partager l'enjeu en Turquie ce mardi (1-1).

Les U19 de l'Union peuvent encore y croire en Youth League

Ce sont même les Unionistes qui avaient ouvert le score juste avant la pause via Michiel Lindner, mais l'équipe locale a su accrocher le point du partage grâce à Efe Eris. Un but qui permet également à Galatasaray d'engranger son quatrième point.

À une journée de la fin (les équipes de Youth League jouent six matchs et non huit), l'Union occupe la 26e place sur 36, mais n'a pas encore dit son dernier mot dans la course à la qualification.

Lire aussi… C'est parti ! Suivez Galatasaray - Union en direct commentéEn effet, les Unionistes comptent le même nombre de points que Francfort, dernier qualifié, qui doit cependant encore jouer. Lors de la dernière journée, les U19 de l'Union recevront Marseille au Parc Duden et pourraient se qualifier en cas de victoire. Le Club NXT, qui se déplacera aussi à Lisbonne demain, est quant à lui quatrième avec 12 points sur 12 et pratiquement déjà qualifié.

