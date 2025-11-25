Deux équipiers qui se battent ? Ca plaît à David Moyes !

Deux équipiers qui se battent ? Ca plaît à David Moyes !
Photo: © photonews
Deviens fan de West Ham Utd! 242

Drôle de scène à Old Trafford : Idrissa Gueye a été expulsé pour avoir frappé... son coéquipier. Everton l'a emporté malgré tout, et David Moyes relativisait d'une drôle de façon.

Ce lundi soir en Premier League, Manchester United a été surpris sur son terrain par un Everton... réduit à 10 dès la 13e minute. Une première défaite pour Senne Lammens entre les perches des Red Devils, et trois matchs sans victoire.

Mais ce sont surtout les circonstances de ce carton rouge qui ont stupéfait tout le monde : suite à une dispute avec son coéquipier Michael Keane, Gueye a giflé ce dernier, ce que l'arbitre n'a pas laissé passer. David Moyes ne comprenait pas.

Moyes content que ses joueurs se battent 

"J'étais très surpris, je ne comprenais pas. Je crois que personne dans le stade n'aurait été surpris si l'arbitre n'avait rien dit", estime l'entraîneur d'Everton. Un tel geste est cependant tout aussi répréhensible par le règlement envers un adversaire qu'un équipier. 

"Anthony Taylor m'a dit que selon la lettre, lever la main sur quelqu'un est synonyme d'expulsion. Je trouve ça dommage qu'il ait été expulsé, l'arbitre aurait pu attendre pour tenter de résoudre ça avec eux", regrette Moyes dans des propos relayés par The Guardian.

Le coach des Toffees surprend même en allant plus loin : "J'aime voir mes joueurs se battre. Cela montre que ça a de l'importance pour eux et qu'ils attendent quelque chose les uns des autres", déclare Moyes. Pas certain que ce soit le message approprié...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
West Ham Utd
David Moyes

Plus de news

On le croyait relancé, mais l'ex-Mauve Fabio Silva veut déjà changer de club

On le croyait relancé, mais l'ex-Mauve Fabio Silva veut déjà changer de club

11:00
Les premières critiques : la presse anglaise n'épargne pas Senne Lammens

Les premières critiques : la presse anglaise n'épargne pas Senne Lammens

10:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/11: Forbs

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/11: Forbs

10:20
Bruges se frotte déjà les mains : "Il y a de l'intérêt pour Carlos Forbs"

Bruges se frotte déjà les mains : "Il y a de l'intérêt pour Carlos Forbs"

10:20
Première défaite pour Lammens avec Manchester... malgré 80 minutes à 11 contre 10

Première défaite pour Lammens avec Manchester... malgré 80 minutes à 11 contre 10

08:43
La Belgique a-t-elle été éliminée par le futur champion ? Voici la finale du Mondial U17

La Belgique a-t-elle été éliminée par le futur champion ? Voici la finale du Mondial U17

09:30
Révélation à son arrivée en Pro League, est-il enfin de retour à son meilleur niveau ?

Révélation à son arrivée en Pro League, est-il enfin de retour à son meilleur niveau ?

09:00
Les chiffres désastreux du Standard en attaque se confirment : le plan de Vincent Euvrard

Les chiffres désastreux du Standard en attaque se confirment : le plan de Vincent Euvrard

07:20
Anderlecht privé d'un titulaire supplémentaire contre l'Union : trois solutions envisagées

Anderlecht privé d'un titulaire supplémentaire contre l'Union : trois solutions envisagées

07:00
1
En pleurs à son retour sur le banc : le sort s'acharne sur Adnan Januzaj

En pleurs à son retour sur le banc : le sort s'acharne sur Adnan Januzaj

06:30
"Cette question nous obsède au sein du club" : Vincent Euvrard pointe le plus grand problème du Standard

"Cette question nous obsède au sein du club" : Vincent Euvrard pointe le plus grand problème du Standard

23:00
La RAAL aurait-elle dû recevoir un penalty contre Anderlecht ? Jonathan Lardot est très clair

La RAAL aurait-elle dû recevoir un penalty contre Anderlecht ? Jonathan Lardot est très clair

22:30
"Une faute brutale" : le Parquet a tranché pour l'agression de vendredi à Sclessin

"Une faute brutale" : le Parquet a tranché pour l'agression de vendredi à Sclessin

22:00
Le dernier contact surprenant de Ricardo Sá Pinto au Standard : "Un ami, un frère"

Le dernier contact surprenant de Ricardo Sá Pinto au Standard : "Un ami, un frère"

21:40
Tous égaux, ou presque, face à la grève : Bruges bien embêté pour son match de Ligue des Champions

Tous égaux, ou presque, face à la grève : Bruges bien embêté pour son match de Ligue des Champions

21:20
À Anderlecht, un dossier fait encore grincer des dents : "Toutes les parties doivent faire des efforts"

À Anderlecht, un dossier fait encore grincer des dents : "Toutes les parties doivent faire des efforts"

21:00
L'heure des premiers bilans : nos tops et flops de la Pro League à mi-chemin en phase classique

L'heure des premiers bilans : nos tops et flops de la Pro League à mi-chemin en phase classique

20:40
1
"Je trouve ça inacceptable" : la direction d'un club de Pro League va devoir s'expliquer pour ses propos

"Je trouve ça inacceptable" : la direction d'un club de Pro League va devoir s'expliquer pour ses propos

20:20
🎥 L'ancien félin de Charleroi a bel et bien sept vies : Hervé Koffi en héros après une saison blanche

🎥 L'ancien félin de Charleroi a bel et bien sept vies : Hervé Koffi en héros après une saison blanche

20:00
Malgré sa situation, Wout Faes a encore du soutien : "On banalise trop ce qu'il a fait"

Malgré sa situation, Wout Faes a encore du soutien : "On banalise trop ce qu'il a fait"

19:40
Charleroi plus armé que le Standard pour la sixième place ? "Le jeu est de meilleure qualité"

Charleroi plus armé que le Standard pour la sixième place ? "Le jeu est de meilleure qualité"

19:20
2
L'expérience avec Anderlecht au service de David Hubert en Turquie : "Je n'ai pas de bouchons d'oreille"

L'expérience avec Anderlecht au service de David Hubert en Turquie : "Je n'ai pas de bouchons d'oreille"

19:00
Anderlecht et le Standard ont essayé, seul Charleroi y est parvenu : les chiffres fous de l'Union Saint-Gilloise Analyse

Anderlecht et le Standard ont essayé, seul Charleroi y est parvenu : les chiffres fous de l'Union Saint-Gilloise

18:20
Morne week-end, mais voici tout de même notre équipe-type de la 15e journée de Pro League

Morne week-end, mais voici tout de même notre équipe-type de la 15e journée de Pro League

18:40
Un champion du monde à La Louvière : l'idée est née au Rwanda, grâce à un ancien d'Anderlecht

Un champion du monde à La Louvière : l'idée est née au Rwanda, grâce à un ancien d'Anderlecht

18:00
"Pour nous, c'est un point à améliorer" : la faille de Galatasaray qui pourrait rapporter gros à l'Union

"Pour nous, c'est un point à améliorer" : la faille de Galatasaray qui pourrait rapporter gros à l'Union

17:30
Deux minutes sur le terrain, déjà une victoire : un Anderlechtois de retour après huit mois à l'infirmerie

Deux minutes sur le terrain, déjà une victoire : un Anderlechtois de retour après huit mois à l'infirmerie

17:00
Hein Vanhaezebrouck comme nouvel entraîneur de l'Antwerp ? Sa réponse n'a pas tardé

Hein Vanhaezebrouck comme nouvel entraîneur de l'Antwerp ? Sa réponse n'a pas tardé

16:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/11: Odoi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/11: Odoi

15:40
Le parquet a tranché : voici ce que risque Marco Ilaimaharitra pour son exclusion

Le parquet a tranché : voici ce que risque Marco Ilaimaharitra pour son exclusion

16:20
Un Liégeois attend le Standard malgré son départ : "L'une des périodes les plus cruelles de ma jeunesse"

Un Liégeois attend le Standard malgré son départ : "L'une des périodes les plus cruelles de ma jeunesse"

16:00
Officiel ! Carl Hoefkens relance un ancien Diable Rouge, sans contrat depuis six mois

Officiel ! Carl Hoefkens relance un ancien Diable Rouge, sans contrat depuis six mois

15:40
Douze ans, déjà, après son départ : les retrouvailles entre Anderlecht et Marcin Wasilewski

Douze ans, déjà, après son départ : les retrouvailles entre Anderlecht et Marcin Wasilewski

15:20
Les arbitres européens de Bruges et de l'Union sont connus : un excellent souvenir...pour le Standard

Les arbitres européens de Bruges et de l'Union sont connus : un excellent souvenir...pour le Standard

15:00
Marco Kana est bel et bien le patron : et s'il pouvait encore se permettre un rêve fou ?

Marco Kana est bel et bien le patron : et s'il pouvait encore se permettre un rêve fou ?

14:40
📷 Le risque est réel : un vif débat entoure l'Anderlechtois Nathan De Cat

📷 Le risque est réel : un vif débat entoure l'Anderlechtois Nathan De Cat

14:20
4

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 12
Burnley Burnley 0-2 Chelsea Chelsea
Brighton Brighton 2-1 Brentford Brentford
Liverpool Liverpool 0-3 Nottingham Forest Nottingham Forest
Bournemouth Bournemouth 2-2 West Ham Utd West Ham Utd
Wolverhampton Wolverhampton 0-2 Crystal Palace Crystal Palace
Fulham Fulham 1-0 Sunderland Sunderland
Newcastle Utd Newcastle Utd 2-1 Manchester City Manchester City
Leeds United Leeds United 1-2 Aston Villa Aston Villa
Arsenal Arsenal 4-1 Tottenham Tottenham
Manchester United Manchester United 0-1 Everton Everton
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved