Deux équipiers qui se battent ? Ca plaît à David Moyes !

Drôle de scène à Old Trafford : Idrissa Gueye a été expulsé pour avoir frappé... son coéquipier. Everton l'a emporté malgré tout, et David Moyes relativisait d'une drôle de façon.

Ce lundi soir en Premier League, Manchester United a été surpris sur son terrain par un Everton... réduit à 10 dès la 13e minute. Une première défaite pour Senne Lammens entre les perches des Red Devils, et trois matchs sans victoire.

Mais ce sont surtout les circonstances de ce carton rouge qui ont stupéfait tout le monde : suite à une dispute avec son coéquipier Michael Keane, Gueye a giflé ce dernier, ce que l'arbitre n'a pas laissé passer. David Moyes ne comprenait pas.

Moyes content que ses joueurs se battent

"J'étais très surpris, je ne comprenais pas. Je crois que personne dans le stade n'aurait été surpris si l'arbitre n'avait rien dit", estime l'entraîneur d'Everton. Un tel geste est cependant tout aussi répréhensible par le règlement envers un adversaire qu'un équipier.

"Anthony Taylor m'a dit que selon la lettre, lever la main sur quelqu'un est synonyme d'expulsion. Je trouve ça dommage qu'il ait été expulsé, l'arbitre aurait pu attendre pour tenter de résoudre ça avec eux", regrette Moyes dans des propos relayés par The Guardian.

Le coach des Toffees surprend même en allant plus loin : "J'aime voir mes joueurs se battre. Cela montre que ça a de l'importance pour eux et qu'ils attendent quelque chose les uns des autres", déclare Moyes. Pas certain que ce soit le message approprié...