Encore la poisse pour Thibaut Courtois, absent en Champions League

Encore la poisse pour Thibaut Courtois, absent en Champions League
Photo: © photonews

Après avoir manqué les matchs internationaux avec les Diables Rouges, Thibaut Courtois sera à nouveau absent en Champions League. Il s'agit cependant cette fois d'un nouveau souci.

Thibaut Courtois a décidément la poisse ces derniers temps. Durant la trêve internationale, le gardien de but des Diables Rouges a dû déclarer forfait en raison d'une légère blessure qui l'a tenu écarté quelques jours des terrains.

Ce week-end, Courtois était de retour entre les perches du Real Madrid, mais n'a pas pu empêcher un partage contre Elche (2-2). Mais ce retour aura été de courte durée : cette semaine, le Belge sera absent en Ligue des Champions. 

Le Real Madrid a communiqué que Thibaut Courtois serait absent pour le match des Merengue face à l'Olympiakos. En cause cette fois : une grippe intestinale, rapporte le communiqué médical du club. 

Thibaut Courtois absent contre l'Olympiakos 

"Suite à l'examen réalisé aujourd'hui sur notre joueur Thibaut Courtois par les services médicaux du Real Madrid, un processus viral gastro-intestinal lui a été diagnostiqué. Il ne pourra donc pas se rendre à Athènes. En attente d'évolution".

Reste à voir si le week-end suivant, Courtois pourra prendre sa place entre les perches du Real Madrid pour le match contre Gérone. 

